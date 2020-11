Csak Magyarországon ellenőrzött vakcina hozható majd forgalomba

A koronavírus-járvány végét egyértelműen a vakcina jelenti, ezért a magyar kormány minden forrásból igyekszik oltóanyagot beszerezni. Eddig több mint 12 millió adagot kötött le az amerikai és európai fejlesztésűek közül, de Magyarország tárgyal más külföldi fejlesztőkkel is.

A magyar kormány tisztában van azzal, hogy a koronavírus-járvány végső megoldása a vakcina lesz, ezért az állam minden forrásból próbál oltóanyaghoz jutni. Több mint 12 millió adag koronavírus-vakcinát kötött már le az amerikai és európai fejlesztésűek közül, de to­vábbi tárgyalásokat is folytat Oroszországgal, Izraellel és Kínával is.

A csütörtöki Kormány­infón Gulyás Gergely Mi­niszterelnökséget vezető miniszter elárulta, az amerikai Pfizer cég közölte, jól áll a harmadik fázissal, de első körben Európa helyett az Egyesült Államoknak fog szállítani, ezért a szerződéses előleg felét visszautalják. A miniszter ennek ellenére optimista, ugyanis jó pár más lehetőség is adott, az orosz vakcina mintáját például már a magyar szakemberek, az OGYÉI kötelékében vizsgálják.

„Mindenhonnan, ahonnan csak lehet, vakcinát kell szerezni”

– szögezte le Gulyás Gergely, és kiemelte, hogy csak olyan oltóanyag hozható forgalomba, amit a magyar hatóságok leellenőriztek. Megerősítette, hogy a vakcina beadása önkéntes és ingyenes lesz.







Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, több mint 12 millió adag vakcinát kötött már le Magyarország © MTI

Egyelőre maradnak a korlátozások

A csütörtöki Kormányinfón kiderült az is, hogy a kormány nem döntött újabb szigorításokról, az eddigi intézkedések maradnak érvényben. A cél továbbra is az idősek védelme, ezért volt szükség az idősávok visszaállítására. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak, akik erejükön felül helytállnak ebben a rendkívüli helyzetben, és hozzájárulnak a rend fenntartásához.







Fontos az idősek védelme, ezért hozták vissza a vásárlási idősávot © Mediaworks

A miniszter elmondta, hogy a magyar egészségügy bírja a terhelést, jól áll szabad ágykapacitás tekintetében. Újságírói kérdésre pedig megválaszolta, hogy nem terveznek egyelőre karácsonyra újabb szigorításokat bevezetni, de folyamatosan figyelemmel kísérik a vírushelyzet alakulását, így akár enyhítés, akár szigorítás is bekövetkezhet.

A kevésbé hatékony is jobb, mint a semmi

Prof. dr. Rusvai Miklós virológus a Borsnak elmondta, hogy a vakcina ugyan nem véd meg mindentől, de életeket menthet.







dr. Rusvai Miklós

– Minden oltóanyagnak vannak előnyei és hátrányai is, akár a szál­lításban, akár a tá­rolásban – kezdte a doktor.







Az OGYÉI szakemberei vizsgálnak be minden hatóanyagot és szert © Reuters

– De a kevésbé ha­tékony oltóanyag im­munizálása is jobb, mint a semmi. Ígéretes tárgyalások folynak több gyártó céggel is, de nagyon fontos, hogy csak és kizárólag akkor kerülhet itthon forgalomba bármelyik is, mi­után ná­lunk ellenőrizték, bevizsgálták. Ezt úgy kell elképzelni, hogy először behoznak egy bizonyos alapmintaszámot, például az oroszból érkezett tíz adag, vagyis tíz ampulla. Első körben azt nézik, hogy a vivőanyagban nincs-e valami mérgező, valami fertőző idegen csíra. Ha átment a laboratóriumi teszteken, akkor jön belőle egy nagyobb kontingens. Akkor lehet bárkibe beoltani, aki önként vállalkozik, és akinek az állam felajánlja – mondta a professzor.

