Borzasztó állapotok egy szicíliai kórházban: az orvosok és ápolók a végkimerülés határán vannak

Megdöbbentő riportban számol be az olasz egészségügyi rendszer helyzetéről a Corriare Della Serra című lap újságírója, aki egy szicíliai kórházba jutott be. Az orvosok és ápolók a végkimerülés határán, reményvesztve próbálják tartani a frontot.

A Maria Vittoria kórház Torinóban ugyanolyan egészségügyi intézmény, mint Olaszországban az összes többi: a hűtőkamrája megtelt holttestekkel, az öltözők pedig koporsókkal, ahogy a kórház kápolnája is. Ide jutott be az olasz napilap riportere, aki elképesztő állapotokat talált. Először egy orvossal beszélt, aki láthatóan napok óta nem aludt, testileg és lelkileg is teljesen kimerült. Mindössze néhány perc szünetet engedélyezett magának, hogy megegyen egy szendvicset.

Csak egy-két percig lehetnénk a vörös zónában (a legfertőzőbb koronavírus-betegek kórtermei – a szerk.), de valójában naponta órákat töltünk ott

Az újságíró csak kívülről vethetett egy pillantást a vörös zónára, amely szerinte olyan, mint egy sugárfertőzött terület: a személyzet „űrszkafanderben” közlekedik, a betegek pedig gépekhez kötve szenvednek a termekben és a folyosókon is.

A legborzasztóbb, hogy míg tavasszal rengeteg biztatást és segítséget kaptunk odakintről, ma már csak dühös hozzátartozókkal találkozunk, akik hiába akarnak bejutni szeretteikhez, és az összes dühünket ránk zúdítják

A pincében van a halottasház, amely teljesen megtelt. A holttestek gondozását két fiatal nővérke végzi a végkimerülés határán. Amikor egy koronavírusos beteg meghal, lepedőbe csomagolják.

– Általában felöltöztetjük, megfésüljük őket, a férfiakat megborotváljuk, a nőket sminkeljük, de most nem tudunk mit kezdeni velük – mondja egyikük, Silvana, aki úgy döntött, hogy legalább az elhunyt ruháit a koporsóba hajtogatva a lepedőre helyezi.

Silvana megmutatta a riporternek az öltözőt és a kápolnát is teli koporsókkal. A kórház hat férőhelyes termet tart fenn e célra, de ma már napi tizenhat-tizenhét holttestet kell elhelyezni.

A temetők sem képesek lépést tartani a halálozással, az egész rendszer összeomlott – zárja a riportot a Corriare Della Serra szerzője.

Olaszországban a fertőzöttek száma 1 380 531, a halálos áldozatoké 49 261, és 539 524-en gyógyultak fel a COVID-19-ből.







Svájc nem készült fel

Túlságosan enyhe intézkedéseket hoztak a svájci hatóságok, ezért fenáll a veszélye, hogy a pandémia harmadik hulláma is kialakulhat az országban – jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet különmegbízottja, David Nabarro, akinek súlyos kritikája élénk visszhangot váltott ki. Nabarro szerint Svájc – Nyugat-Európa többi részéhez hasonlóan – értékes időt pazarolt el nyáron, így nem készült fel kellően a koronavírus-járvány második hullámára.

– Ha nem cselekszünk most – figyelmeztetett a szakember –, 2021 elején elkezdődik a harmadik hullám.

Bezártak egy osztrák klinikát

Az ausztriai Mittersill egyik klinikáját be kellett zárni, mert az idősekkel folglalkozó személyzet 18 tagja is koronavírus-fertőzést kapott. A helyi vizsgálat eredménye szerint két páciens vitte be a kórt, amely futótűzként terjedt el. Az intézmény december 8-ig marad lakat alatt, addig egy közeli kisváros kórháza látja el a betegeit. Ausztriában már csaknem 250 ezerre ugrott a koronavírus-fertőzöttek száma.