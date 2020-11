BKK: Budapestnek rendkívüli nehézségeket okoz a díjmentes parkolás

Budapestnek rendkívüli nehézségeket okoz most a díjmentes parkolás - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Budapestnek rendkívüli nehézségeket okoz most a díjmentes parkolás - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közleményben felidézték: a kormány kedden, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések között bejelentette, hogy ismét díjmentesen lehet parkolni az országban, így Budapesten is.

A fővárosi önkormányzat és a BKK "tisztában van azzal, hogy sokak életét kényelmesebbé teszi, ha autóval közelíthetik meg úti céljukat, a november 7-én induló metrópótlás miatt azonban további jelentős pluszterhet ró a fővárosban közlekedőkre az ingyenes parkolás miatt megnövekedő gépjárműforgalom" - írták, arra utalva, hogy szombaton elkezdődik a 3-as metró belvárosi szakaszának felújítása.

A közlemény szerint a BKK hetek óta minden rendelkezésére álló médiafelületen hangsúlyozza: a metrópótlásban részt vevő buszok előnyben részesítése érdekében a belváros számos forgalmas útszakaszán torlódásokra, hosszabb utazási időre kell számítania mindenkinek, akár közösségi közlekedéssel, akár gépkocsival közlekedik.

A legkritikusabb helyzet várhatóan a Váci úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Kiskörúton lesz, azonban a korlátozások, a számos forgalmas útvonalon megváltozó forgalmi rend és az összesen 13 kilométeres útszakaszon kijelölt buszsávok miatt kialakuló közúti torlódások várhatóan a teljes főváros és az elővárosok közlekedésére is hatással lesznek majd - hívták fel a figyelmet.