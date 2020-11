Azta! Testén viseli utazása emlékeit Geri – elképesztő fotók

Filléres repülőjegyekkel járja hat éve a világot Csóka Geri. Először főleg Európa megismerése volt a cél, aztán jöttek a távoli kontinensek, kalandok, eddig összesen 61 országban járt.

Utazásai emlékét magára is tetováltatta.

Mint ahogy egy hátizsákot is, mert én így járom a világot

– mesélte Csóka Geri.

– Ez egy életforma, amibe én beleszerettem Belgiumban, nem is tudom elképzelni másképp. Filléres repülőjegyeket veszek , nem foglalok szállást előre, mindig improvizálok. Azt is mindig utazás előtt egy-két héttel találom ki, hova megyek. Az első nagyobb utam egy ázsiai körút volt: Kambodzsa, Vietnám, Thai Föld és Borneó teljesen elvarázsolt. Mint ahogy Dél- Amerikában, és Indiában is felejthetetlen élményeket szereztem.

Geri szerint az utazás filozófiája mindig okoz meglepetéseket, váratlan élményeket, de ő szeret a „körülmények áldozata” lenni. Mert mindig így történnek a legjobb dolgok.

– Legutóbb Dominikán jártam, ott az első nap megismerkedtem egy magyar lánnyal, nála laktam pár napig, máris borult minden. De épp így volt, ez is igazolta, hogy nem kell előre tervezni. Sri Lankára menet a repülőn nagyon berúgtam, megérkezés után felszálltam az első vonatra. Az alkohol elnyomott, a végállomáson keltem fel, és ott megismerkedtem egy helyivel , aki túlélte a cunamit, félelmetes dolgokat mesélt. De kerültem érdekes helyzetbe Indiában is, ahol egyedüli európaiként utaztam a helyi vonaton úgy, ahogy a filmeken látni, mindenhonnan lógtak az emberek, és mindenki engem bámult a több órás út során, idegőrlő volt.

– Brazíliában eltöltöttem egy hetet az amazonasi dzsungelben, találkoztam törzslakókkal , kipróbáltam dolgokat, amiket az őslakosok, sámánok a szertartásokon használnak. Testközelből láttam anakondát, aligátort, vagy Szumátrán orángutánokat. Ezek mind olyan élmények, amik elkísérnek életem végéig.

