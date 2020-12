Az orron keresztül az agyat is megtámadja a koronavírus

Vagyis a vírus a központi idegrendszert is veszélyezteti. Erre pedig pár tünet is utal.

33 koronavírusban elhunyt beteg boncolása során kis mennyiségben az agyban is találtak vírus sejteket, melyek a rendszerszintű elemzés adatai alapján az orron keresztül juthattak be a páciensek agyába. A ScienceAlert nevű lapban közölt tanulmány szerint ez igencsak aggodalomra ad okot, hiszen az elsődleges eredmények arra utalnak, hogy a SARS-CoV-2-vírus az emberi idegrendszerre is veszélyes lehet.

Az emberi orrüreg felső része, az orrgarat a SARS-CoV-2 egyik első fertőzési és szaporodási helyszíne, és ezzel az agy vírus elleni védekezésének is gyenge pontja lehet. Az emberi agyat a test többi részétől a vér-agy gát választja el, ami egy szorosan összekapcsolódó sejtekből álló hálózat. Ez a gát arra szolgál, hogy megakadályozza a káros anyagok központi idegrendszerbe való bejutását, miközben más, fontos anyagokat átenged.

Ám egyes vírustörzsek, köztük például a koronavírusok képesek átjutni ezen a gáton és a mostani tanulmány szerint a SARS-CoV-2 is ilyen vírus lehet és ez okozhatja a betegség tüneteinek egy részét, például az ízlelés-szaglás elvesztését, a fejfájást, a szédülést, a hányingert és a fáradtságot.

Bár a mostani vizsgálat során az elhunytak agyában és orrgaratában nem kifejezetten nagy mennyiségben találtak vírusos sejteket, ennek oka az is lehet, hogy a boncolásokat átlagban a halál beállta után egy hónappal végezték el.

A mostanival együtt több másik kutatás is zajlik, ami azt hivatott vizsgálni, hogy a vírusos sejtek pontosan milyen utat tesznek meg a szervezeten belül. A jelenlegi adatok alapján például úgy tűnik, hogy az agyat nem csak az orron keresztül érhetik el a fertőzött sejtek, hiszen elemzések során néhány a vírus örökítőanyagával rendelkező agyi régió nem volt közvetlen kapcsolatban az orr nyálkahártyájával.