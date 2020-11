Apu, ne már! - Kínos és vicces pillanatokat is hozott a digitális oktatás

Még tanuljuk az online életet

Egy bátran eleresztett békegalamb vagy férfias büfögés, esetleg egy jól megeresztett káromkodás a szülő részéről, több diáknak okoztak kellemetlen helyzetet, amikor kiderült, hogy az egész osztály hallotta.







© Pintér Péter

Apa, ne már! – hangzott el többször a gyerekek szájából, amióta megismerkedett a világ az online oktatással. Az új életformának megvannak a szépségei és a buktatói is. Kiderült például, hogy nem csak a gyerek hozhatja kínos helyzetbe a szüleit, de a csemete arca is lángba borulhat a túlságosan is laza apuka vagy anyuka miatt. A digitális tanuláskor bekapcsolva hagyott mikrofon vagy kamera gyakran nem várt betekintést engedett az osztálytárs, vagy éppen a tanár családjának éle-tébe. Volt olyan tanárnő, aki az átállás második hetében külön megkérte az apukákat, ne mászkáljanak be iskolaidőben a gyerek szobájába alsógatyában.

Minden hallatszik a mikrofonban

Órákig tudna mesélni az online oktatás kínos helyzeteiről a Groovehouse énekesnője, Judy is, aki a vírus első hullámában tanult online a kislányával, Majával. Judy nevetve mesélte, hogy ők is hallottak olyan hangokat, amiket nem szerettek volna.

Szerencsére nem láttuk Majszi egyik osztálytársának a szüleit sem olyan helyzetben, amiben nem akartuk, viszont annál érdekesebb hangokat hallottunk – mesélte a Groove-house énekesnője. – Az egyik apuka kocsisokat megszégyenítő káromkodással mutatkozott be az osztálynak, de olyan is volt, amikor furcsa, bélmozgásra utaló hangok szűrődtek be a mikrofonon keresztül nagyon hangosan. Az szerintem mindenkinek jobb, hogy nem derült ki, pontosan honnan és kitől érkezett. Emiatt voltak kínos csöndek, amikor senki nem tudta, hogy az adott szitut miként kezelje. De legalább hozott egy kis színt a monotonitásba. Én egyébként, mivel gyakran túlságosan laza vagyok, mindig megkértem Maját, kapcsolja ki a mikrofont, nem akartam véletlenül sem beégetni az osztálytársak előtt. Enélkül is tud ciki lenni a szülő!







Judy és a kislánya, Maja is tapasztalta már, milyen kínos pillanatokat okozhat, ha elfeledkezik valaki arról, hogy online van © Bors

Egyre több a cikis történet

A digitális oktatás buktatói volt a téma tegnap reggel a Retro Rádió Bochkor-show-já­ban is. Felhívásukra sokan telefonáltak és írtak, hogy megosszák kínos, vagy éppen vicces történetüket.







A Retro Rádióban, Bochkor Gábor reggeli műsorában több vicces történetet is elmeséltek a hallgatók az online tanulással kapcsolatban © Bors

Nekem szólt a kö­zépiskolás lányom, hogy ne menjek be a szobájába 10 és 11 kö­zött, mert felelni fog. Elfelejtettem. Az rémlett, hogy bemenni tilos, de beüvöltöttem boldogan, hogy sikerült kiadnom a lakást, lesz lóvé, mert van albérlő – mesélte egy hallgató.

„A testneveléstanár küldött egy linket a keresztlányomnak, ahol Katus Attila tornázik. Ezzel le volt rendezve a tesióra.” „Ciki volt, amikor a tanár óra közben unalmában ráment egy erotikus oldalra, amit nem csak a gyerekek, de a szülők is észrevettek” – emlékezett egy másik betelefonáló.