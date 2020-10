A nagy fogyás: Fitneszháborút robbantott ki Géza – videó

Ismét betámadta Gézát és Norbit az a fiatal testépítő, aki 100 ezer forintot akart kérni az ország legkövérebb tinijétől azért, hogy személyesen foglalkozzon vele. T. Ádám megkérdőjelezi a duó eredményességét, hiába szembetűnő a változás.

A kitartásnak megvan a gyümölcse: az ország legsúlyosabb fiatalja, a 17 éves Rácz Géza alig négy hónap alatt 42 kilót dobott le Schobert Norbi segítségével. Az életét veszélyeztető súlyfelesleg csökkenéséhez azonban egyesek ahelyett, hogy gratulálnának, inkább kétségbe vonják azt, és kötekednek. Teszi ezt például az a T. Ádám, aki már korábban is nekitámadt a duónak, mivel Géza nem kért a 100 ezer forintos szolgáltatásából .

Csak videócseten beszéltek egymással

4 hónappal ezelőtt még 300 kilónál is többet mutatott Géza alatt a mérleg egy ritka betegség kö­vetkeztében. Szeretett volna le­fogyni, állapotában pedig meglátta a lehetőséget egy T. Ádám nevű testépítő, aki fel is vette vele a kapcsolatot, és videókon keresztül ellátta őt néhány tanáccsal, majd közölte, pénzért hajlandó foglalkozni vele. Időközben a Bors készített egy átfogó riportot Géza történetéről, aminek hatására Schobert Norbert lapunkon keresztül felajánlotta a segítségét az életéért küzdő fiatalnak. Az életmód-tanácsadó nem csak tanácsokkal látja el őt, ingyen biztosítja az orvosi felügyeletet és a szénhidrátcsökkentett ételeket.







Norbi először orvost vitt Gézához, majd jöhetett a mozgás © Bánkúti Sándor

Nyilvánosan szólt be a testépítő Norbinak

Géza alig négy hónap alatt 42 kilótól szabadult meg. Az örömhírről Norbi a Facebookon számolt be, a poszthoz a sok gratuláló mellett T. Ádám is hozzászólt: „Ha a ruhát kivonod (ahogy szoktad), rájössz, hogy az a –42 kg valójában 10” – írta. Persze szerettük volna megkérdezni, miért nem engedte még el a Géza-történetet, de többszöri próbálkozásunkra sem vette fel a telefont . Elértük viszont Gézát, aki nem is érti, mit szeretne még tőle a férfi.

– T. Ádám egyetlenegyszer sem jött el hozzám Pándra. Közölte, hogy a személyes közös edzés megkezdéséért 100 ezer forintot kell kifizetnem – mondta Géza, és hozzátette: Ádám viselkedése csak azt igazolja, hogy jól döntött, amikor Norbit választotta.







Több mint 300 kilóról kezdte a nagy fogyást Géza, aki 259 kilónál jár most © Végh István

A Magyar Testépítő és Fitness Szövetség sem hallott még T. Ádámról. Bara Csaba marketingigazgató a Borsnak elmondta: a szervezet nem ismeri a férfit, és a sportoló egyetlen általuk szervezett versenyen sem ért el eredményt.

Schobert nemes egyszerűséggel szánalmasnak tartja T. Ádám viselkedését.

– Valamennyi mérlegelésről élő adásban számoltunk be, rá­adásul egy Gé­zához hasonló mé­retű ember ruhája önmagában megközelíti az egy kilót. Teljesen természetes, hogy ezt a számot mindig levonjuk a mérleg által mutatottból – magyarázta a Borsnak a fitneszguru.







A múlt és a jelen. Gézát motiválja a telefonjában tárolt kép © Végh István

Kispályás senkinek tartja őt Norbi

– T. Ádám akkor lenne valaki, ha megdicsérné Gézát az eredménye miatt, de ezzel a viselkedéssel csak egy még nagyobb senkivé vált – folytatta Norbi. – Semmi egyebet nem tett ezért a fiúért, csak önmagát levideózta, az anyagot feltöltötte a netre, és kijelentette, hogy ő Géza edzője. A valóság azonban az, hogy a hírveréssel próbálta körbehaknizni az országot. Egy kispályás senkire vall, hogy képes lett volna tőle 100 ezer forintot elkérni – fakadt ki lapunknak a vállalkozó.

Géza korábban alig néhány percet volt képes állni, ám kollégánk is tanúsíthatja, hogy a szerdai mérlegelésen egyetlen percre sem ült le, holott a program bő egy órát vett igénybe. Régebben folyt róla a víz, néhány perces mozgástól zihálni kezdett. Megszűntek ezek a tünetek.