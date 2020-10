A haldokló nizzai anya utolsó szavai: Mondjátok meg a gyermekeimnek, hogy szeretem őket!

Olaszországból érkezett az a 21 éves tunéziai bevándorló, aki a szörnyűséges nizzai terrortámadást elkövette.

Egy Olaszországból érkezett 21 éves tunéziai bevándorló ölt meg három embert a nizzai Notre-Dame-bazilikában. A terrorista elvágta a sekrestyés torkát, lefejezett egy idős nőt, és súlyosan megsebesített egy másik nőt , aki a bazilikához közeli egyik bárba menekült be, és ott halt bele a sebesülésébe. „Allahu Akbar”-t (arabul az „Isten a legnagyobb”) kiáltotta, amikor elkövette a brutális mészárlást a fiatal férfi.

Az egyik áldozata egy brazil anya volt, a 44 éves Simone Barreto Silva 30 éve élt Franciaországban, három gyermeket nevelt. Az asszony utolsó szavaival arra kérte a mentősöket, hogy:

Mondjátok meg a gyermekeimnek, hogy szeretem őket”

– írja a Daily Mail.







Brahimot, a tunéziai tettest meglőtték a kommandósok. A támadó egy 30 centis késsel gyilkolt © Northfoto

Nem szabad engedni!

Orbán Viktor a franciaországi terrortámadásról azt mondta, hogy van tapasztalatunk a muszlim világról, 150 évig éltünk velük együtt. Mi tiszteljük őket, de ott, ahol vannak – tette hozzá.

– Ha nem akarunk alkalmazkodni, akkor ne engedjük be őket – mondta a kormányfő.