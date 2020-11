A bömböltetett klasszikus zene okozta a 83 éves bácsi halálát

Mindennél jobban szerette a komoly zenét az angol Ian Trainer. De most már nem élvezheti többé.

Mindennél jobban szerette a komoly zenét az angol Ian Trainer. De most már nem élvezheti többé.

Különös ok miatt került börtönbe Angliában Ian Trainer. Az Eton Drive-ba való 83 éves férfit február 6-án 24 hét börtönbüntetéssel sújtották, írta meg a Liverpool Echo, mert odahaza túl hangosan hallgatta a muzsikát.







© Pixabay (képünk illusztráció)

Trainer szegény be is vonult a rácsok mögé, ahol most meghalt.

Az idős úr már csak az egyik fülére hallott, ezért tekerte fel a rádiója vagy a CD-lejátszója hangerő-gombját.

Ez viszont nem tetszett a szomszédjának, Thomas Thompsonnak, aki panaszt tett ellene. Emiatt bíróság elé idézték, ahol meghatározták, csak akkora hangerővel élvezheti a klasszikus zenét, amivel nem zavar másokat. Ráadásul a bírósági perköltség, 600 font (215 ezer Ft) megfizetésére is őt kötelezték. Egészen pontosan 65 decibelben határozták meg a zeneélvezete határát. Tudni kell, az emberi hallás legkellemesebb értéke 50 dB.