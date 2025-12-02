Az iskolában robbant a kéj: többször is lefeküdt diákjával a szexéhes tanárnő

Karly Rae beismerte, hogy szexuális kapcsolatot létesített egy kiskorú diákkal, üzenetküldő alkalmazásokon keresztül manipulálta őt, és akadályozta az igazságszolgáltatás menetét, bár korábban tagadta a vádakat.
Egy középiskolai tanár beismerte, hogy többször is szexuális kapcsolatot létesített egy 15 éves fiúval. A 37 éves Karly Rae bűnösnek vallotta magát gyermekek elleni szexuális bűncselekményekben, miután korábban hónapokig tagadta a vádakat. Azóta elvesztette az állását, és elrendelték, hogy ne legyen egyedül 16 év alatti személlyel.
Rae beismerte, hogy tavaly októberben többször is szexuális kapcsolatot létesített a fiúval az ausztrál Newcastle környékén, Új-Dél-Walesben. A bírósági jelentések szerint kezdetben a közösségi médiában, Snapchat és Instagram üzeneteken keresztül próbálta behálózni a diákot. Az egyik üzenetben egy „játék” használatára utalva ezt írta: „Talán tarthatnánk egy utolsó találkozót, mielőtt újra elkezdődik az iskola. Elhozom a játékomat.”
Az üzenetekből kiderült, hogy a fiú azt javasolta, töröljék egymást a Snapchatről, miután a tanár azt mondta, hogy „túl csábító” lenne felvenni vele a kapcsolatot a platformon keresztül. Válaszul ezt üzente: „Az én hibám. Teljes felelősséget vállalok. Csináld, amit akarsz/szükséged van rá.”
Rae-t ugyanebben a hónapban letartóztatták, de óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A bíróság meghallgatta, hogy állítólag ezután két óra leforgása alatt ötször próbálta meg felvenni a kapcsolatot az áldozattal abban a reményben, hogy befolyásolja a bíróságon előadott vallomását. A fiú tájékoztatta az anyját a kapcsolatfelvételi kísérletekről, míg az unokatestvére, aki szintén látta az üzeneteket, a szüleit.
Hament Dhanji bíró a meghallgatáson azt mondta: „A hívások során állítólag megpróbálta rávenni a panaszost, hogy hamis verziót adjon az eseményekről.”
A tinédzser elmesélte anyjának ezeket az üzeneteket.
Rae-t később újra letartóztatták családon belüli erőszakra vonatkozó végzés megszegése miatt, de ismét óvadék ellenében szabadlábra helyezték, amikor kiderült, hogy babát vár. A baba apjának kiléte továbbra sem tisztázott, de úgy vélik, hogy nem a diák.
Nyolc héttel a szülés után Rae megváltoztatta a vallomását, és beismerte a gyermek elleni szexuális bűncselekményeket.
