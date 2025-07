Nincs még vége az ítéletidőnek!

Brutális módon csapott le hétfőn az ítéletidő Magyarország területére: lakóépületek rongálódtak meg, az erős szél fákat csavart ki, a közlekedés megbénult, illetve mintegy 150 ezer háztartás áram nélkül maradt. A folytatás sem ígér jobb időt, sőt: kedden egy újabb csapadékzóna érkezik, a szél is ismét feltámad, miközben tovább hűl a levegő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt egyes vármegyékre másodfokú figyelmeztetést adott ki.

Hétfőn csapott le Magyarország területére 9az ítéletidő, amely kedden és szerdán is erős széllel és sok csapadékkal folytatja a tombolást. Fotó: Pexels (illusztráció)

Még nem tombolta ki magát teljesen az ítéletidő

Kedden délnyugat és nyugat felől ismét egyre intenzívebb felhősödésre kell számítani, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Elsősorban a délkeleti tájakon akár heves zivatarok is előfordulhatnak, miközben

a szél egyre nagyobb területen lesz erős, zivatarok környezetében pedig viharossá is fokozódhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 30 fok között alakul, nyugaton hűvösebb, míg keleten melegebb lehet az időjárás.

Itt az újabb figyelmeztetés a várható csapadék miatt

A HungaroMet előrejelzése szerint az éjszakai órákban érkezett zivatarrendszer kedden tovább helyeződik északkeleti irányba, jellemzően intenzív csapadék, viharos széllökés és kisebb méretű jég kíséretében. Kedden délután főként az ország déli részein és a Tiszántúlon a heves zivatarok valószínűsége is megnő, illetve a cellák összeszerveződéséhez is kedvezőek a feltételek. Az Alföldön nem zárható ki egy zivatarrendszer kialakulása sem, amit erős széllökések kísérhetnek. A meteorológiai szolgálat a zivatarok veszélye miatt figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország területére szerda éjfélig! Az esti órákra viszont az ország nagy részén fokozatosan megszűnik a csapadék, ugyanakkor egyes helyeken még éjszaka is előfordulhatnak futó záporok, amiket heves villámlás és viharos szél is kísérhet.

A meteorologiai szolgálat a felhőszakadás és a zivatarok miatt is kiadta az újabb figyelmeztető előrejelzést Magyaroszág területésre. Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.





Szerdán jön a hőmérsékleti mélypont

A hidegfront mögött húzódó csapadékzóna és lehűlés hatásai szerdán csúcsosodnak majd ki, amikor észak felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Többfelé várható majd eső, zápor, akár zivatar; miközben a szél is többfelé lesz erős, néhol akár viharos is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mindössze 17 és 22 fok között várható szerdán.

A tartósan csapadékos tájakon még ennél is hűvösebb lehet – írja a köpönyeg.hu.