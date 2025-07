Kapu Tibor hamarosan visszatér a Földre, előtte azonban még tartott egy rendhagyó fizikaórát magyar diákok - szerencsére videó is készült erről

Kapu Tibor második magyar űrhajósként közel három hetet töltött fent a Nemzetközi Űrállomáson, az Axi-4 misszió legénységének tagjaként. Ez idő alatt több kísérletet is elvégzett a világűrben. Kapu Tibor ezek közül többet be is mutatott korábban egy különleges fizikaórán.

Kapu Tibor három hét után hamarosan elindul vissza a Földre. Várhatóan ma, vagyis július 14-én, magyar idő szerint 13:05-kor leválik a Crew Dragon űrhajó a Nemzetközi Űrállomásról. A fenn töltött idő alatt Kapu Tibor és a társai rengeteg, nagyon fontos, több magyar kísérletet végeztek el a ISS fedélzetén. Ezeket a magyar kutatóűrhajós a nemrég magyar diákoknak be is mutatta. Kapu Tibor az űrből mutatott be kísérleteket fiatal diákoknak.

Fotó: Cristobal Herrera Ulashkevich / MTI Diákoknak tartott fizikaórát Kapu Tibor A HUNOR–Magyar Űrhajós Program és a BME szervezésében Kapu Tibor online tarthatott fizikaórát különböző korú, fiatal diákoknak, amiben több érdekes kísérletet is bemutatott. A rendhagyó fizikaóra célja az volt, hogy a jövő tudósait is ebbe az irányba tereljék. Az órát azok a szakemberek segítették, akik kitalálták azokat a kísérleteket, amiket Kapu Tibor elvégzett az űrállomáson. Az óra elején elmagyarázták a diákoknak, hogy mi az elmélete annak, miért van súlytalanság a Nemzetközi űrállomáson. Majd utána ezt a gyakorlatban is megvizsgálták, ekkor kapcsolták be Kapu Tibort, aki köszöntötte a diákokat, majd elmondta, hogy pár kísérletet el fognak végezni együtt. Ő a nemzetközi űrállomáson, a diákok pedig a földön. Először is azt akarta demonstrálni, hogy mi a különbség a súlytalanság és a Földi gravitáció között. Az első kísérletben egy segédeszköz segítségével bemutatták, hogy az űrben a mágneses erő az elsődleges erővé válik, a földön meghatározó súlyerő gyakorlatilag eltűnik. Majd ezt megváltoztatták különböző mozgásokkal. Ezek után Kapu Tibor azt is bemutatta a diákoknak, hogyan reagál egy slinky rugó az űrben, és azt is elmondta, hogy ennek mi az oka. A következő kísérletben Kapu Tibor víz és egy tartály segítségével szemléltette, hogy ami a Földön másodlagos effektus, az a súlytalanságban elsődlegessé válik. A kísérletben egy ping-pong labdát tettek egy pohár vízbe, ami nem süllyedt le. Súlytalanságban pedig valamennyire elmerült a vízben, de nem teljesen. Még egy, nagyon látványos kísérletet mutatott be a diákoknak Kapu Tibor, amit ebben a videóban nézhet meg: