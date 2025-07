Rejtélyes tragédia a tónál – Meghalt egy csecsemő, a rendőrség vizsgálja a halálesetet

Megrázó tragédia történt Ausztráliában, amikor egy hét hónapos csecsemő belefulladt egy tóba a népszerű Chatsworth Park kempinghelyszínen.

Nem élte túl a csecsemő

Fotó: freepik.com

A segélyhívó központ július 12-én, szombat délelőtt 10:30 körül több bejelentést is kapott arról, hogy egy kisbabát eszméletlen állapotban találtak a vízben. A mentőszolgálatok azonnal a helyszínre, a Queensland állambeli Gympie közelébe siettek, ahol a csecsemőt kimentették a vízből és sürgősen a Gympie kórházba szállították. Sajnálatos módon a szakszerű orvosi ellátás ellenére a kisfiú nem élte túl a történteket. A család állítólag Észak-Queenslandből érkezett, és az előző éjszakát a kemping területén töltötték.

A helyi rendőrség szerint a kisbaba halálát jelenleg „megmagyarázhatatlannak” minősítik, ezért minden szemtanút arra kérnek, aki akkor a tó környékén tartózkodott, hogy jelentkezzen, és segítse a nyomozást. A kemping egy részét lezárták, a nyomozók bűnügyi helyszínként kezelik a területet. Craig Mansfield, a Wide Bay nyomozófelügyelője így nyilatkozott:

A jelenlegi legjobb kifejezés, amit használhatunk, hogy megmagyarázhatatlan. Még próbáljuk kideríteni, hogyan történhetett.

A rendőrség szerint több jármű is parkolt a pihenőhely közelében a tragédia idején. Egyesek épp az események előtt vagy közben távozhattak, őket is keresik, hátha láttak vagy hallottak valamit. A Chatsworth Park egy népszerű és ingyenes kempinghely a Bruce Highway mellett, amelyet gyakran látogatnak kirándulók és a hajléktalan közösség tagjai is. A rendőrség tovább folytatja a nyomozást a tragédia részleteinek tisztázása érdekében, írja a Mirror.