Halálos baleset a focimeccsen - megható, ahogy iskolája búcsúzik a gimnazista Mátétól

Még most is mécsesek pislákolnak a Városi Stadionnál annak a tragikus sorsú fiatal focistának az emléke előtt, aki sokkoló sportbalesetben vesztette életét a héten. Máté tragikus balesetéről a Bors is írt: a Cigánd Sportegyesület 18 éves játékosa május 27-én szenvedett borzalmas balesetet, amikor a Felsőzsolca csapata elleni meccs 35. percében összeütközött a kapussal. Mátét súlyos belső sérülésekkel vitték kórházba, ahol azonnal megoperálták. Sajnos hiába: a fiú szervezete másnapra feladta a harcot.

Máté egy sokkoló sportbalesetben vesztette életét. Nem csak a közösség, hanem az egész iskolája gyászolja. Máté idén érettségizett, szóbeli vizsgáit már nem tudta letenni Fotó: Kerecsen József/boon.hu

Érettségizett a sportbaleset áldozata

Családja, barátai, sportegyesülete és az ellenfél csapata mellett gimnazista barátai is összetörten gyászolják most a pátrohai fiatalt, akinek az egyesület szívszorító búcsút is szervezett: Máté második otthonánál, a cigándi stadionnál szerveztek neki megemlékezést. A szomorú eseményre rengeteg ember érkezett: az embertömegek egyenként vagy párosával, néma csendben ballagtak oda a Máté fotójával ellátott asztalhoz, hogy leróják kegyeletüket. Egyetlen dolog törte meg a csendet: Máté édesanyjának fojtott zokogása, aki szintén elment fia búcsúztatójára.

A tragédia másnapján már az intézmény aulájában is emlékhelyet állítottak a fiúnak.

Ide vonultak le Máté osztálytársai, barátai, tanárai az iskola minden dolgozójával együtt, akik egymást igyekeztek támogatni a baleset utáni sokk közepette. Információink szerint a fiatal remekül tanult, ugyanis nem csak a focit, hanem az iskolát is komolyan vette. Írásbeli érettségije már készen volt, a szóbeli vizsgákra borzalmas balesete miatt, már soha nem fog elmenni. Mátétól most az iskola is összetörten búcsúzott:

Megtört szívvel, megdöbbenve és mély fájdalommal tudatjuk, hogy érettségiző, reál tagozatos diákunk, a jó barát, a kiváló sportoló, K. Máté örökre itt hagyott bennünket. A család, az osztály, a sporttársak, a barátok gyászában osztozunk, emlékét örökre megőrizzük. Soha nem feledünk!

- írta oldalán a kisvárdai, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium.