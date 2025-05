Hátborzongató jóslat érkezett a világvégéről: már az időpont is megvan!

Az élet a Földön nem örök, és most már azt is tudjuk, mikor jön el a vég. A NASA és a japán Toho Egyetem kutatói egy szuperszámítógép segítségével modellezték a bolygónk jövőjét, és arra jutottak, hogy az emberiség és minden életforma végzete 1 000 002 021-ben következik be.

Bár a kitűzött világvége időpont távoli, addig még sok dolog fog történni, amit nehéz beleszámolni a tényezők közé. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Kazumi Ozaki és Christopher T. Reinhard 2021-es tanulmánya szerint a Föld légkörének oxigénszintje fokozatosan csökkenni fog, miközben a Nap sugárzása egyre erősebbé válik. A kutatók kiemelték, hogy a Föld jelenlegi légköre erősen oxigéndús, és távoli megfigyelések alapján ez a felszíni bioszféra egyértelmű jele. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy az oxigénalapú bioszignatúrák élettartama a bolygó légkörében nem állandó, különösen a távoli jövőre nézve.

A szimulációs modell szerint a Nap folyamatos melegedése olyan mértékben felborítja a földi klímát és biokémiai egyensúlyát, hogy a légkörben az oxigén szintje már nem lesz elegendő az élet fennmaradásához. Ebből következtethetően az oxigén nem tekinthető a bolygó állandó részének, ez a felismerés pedig kulcsfontosságú a földönkívüli élet utáni kutatásban más, Föld-szerű bolygókon.

A jövő borús képét a Bristoli Egyetem kutatóinak munkája is megerősíti. Szerintük az extrém globális felmelegedés újra egyesíti a kontinenseket, létrehozva a Pangea Ultima nevű szuperkontinenst. A bolygó ebben az időszakban rendkívül forró, száraz, és vulkánkitörésektől sújtott lesz.

Ez a szuperkontinens hármas csapást jelent majd, ugyanis a szárazföldi klímahatás, a melegebb nap és a megnövekedett szén-dioxid szintje egyszerre fokozzák a hőterhelést. Dr. Alexander Farnsworth, a tanulmány vezető szerzője hozzátette, hogy a 40–50 fok közötti hőmérséklet, magas páratartalommal kombinálva, lehetetlenné teszi a hőleadást:

Az eredmény egy meglehetősen barátságtalan környezet, amely nélkülözi az emlősök számára a táplálékot és a vízforrást.

A kutatók szerint mindez nemcsak jövőbeli jóslat, hanem arra is figyelmeztet, mennyire törékeny a Földünk egyensúlya, és az élet keresése más bolygókon tulajdonképpen nem luxus, hanem túlélési stratégia - írta a Daily Star.