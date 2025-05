Holnap lesz a világvége! – Legalábbis a TikTok-szellem szerint

Egy TikTok-felhasználó, akit Cassie-nek hívnak, az elmúlt 12 évben egy szellemmel beszélt, aki szerint holnapra esik a világvége – írja a Metro.

A TikTok-szellem szerint május 27. a világvége napja Fotó: Freepik

A szellem, akit „Hét”-nek (vagy angolul „Seven”-nek) hívnak, először évekkel ezelőtt jelent meg Cassie Ouija-tábláján keresztül. Most azt mondta: 2025. május 27-én vége lesz a világnak.

A TikTokon Cassie0peia7 néven ismert felhasználó évek óta kommunikál Héttel. A szellem elmondása szerint nukleáris katasztrófa vagy űrbeli robbanás miatt ér véget az emberiség sorsa.

Cassie férje, aki szintén beszélt már Héttel, azt állítja: először 2013 júliusában léptek kapcsolatba vele egy Ouija-tábla segítségével, amit unalomból próbáltak ki.

A pár hisz Hét létezésében, mivel a szellem évekkel előre megjósolta nekik a COVID-járványt is. Hét nemcsak angolul beszél, hanem ősi nyelveket is ismer, és bináris kódot is használ.

Hét kezdetben azt üzente a párnak, hogy meg kell akadályozni valamit, különben vége lesz a világnak. Egyik első üzenete ez volt: „Első kapcsolat sikertelen – 24 825 napja”, ami a számítások szerint a hiroshimai atombomba ledobásának napjára utal.

Ezután azt is elárulta, hogy a sikeres kapcsolat 29 149 nappal Hiroshima után fog megtörténni – ez pedig éppen 2025. május 27-re esik.

Cassie mindezt egy TikTok-videóban mesélte el, hozzátéve, hogy férjével nem sátánisták, rendes munkahelyük van. A történethez kapcsolódóan megosztott egy 51 oldalas dokumentumot is, amelyben a Héttel folytatott beszélgetéseik olvashatók.