Pachmann Péter: Zavar, hogy hétvégi apuka vagyok

Pachmann Péter őszintén mesélt az életéről a hot! magazinnak.

Pachmann Péter időbeosztásból is példát mutat - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Igazi polihisztor vagy, hiszen műsort vezetsz, oktatsz, írsz, mellette apuka vagy és rádiózol is. Hogyan fér meg ennyi minden egymás mellett?

Pachmann Péter: Úgy épül fel az életem, hogy a Mokka és a Jazzy miatt korán kelek, de viszonylag hamar, tíz óra körül már végzek, utána pedig jöhet a többi elfoglaltságom. Szerintem nem várható el, hogy ha az ember végez reggel, akkor onnantól ne csináljon semmit. Nekem még bőven van lendületem, hogy elfoglaljam magamat.

hot!: Nehezen tanultad meg beosztani az idődet?

Pachmann Péter: Sokat kellett rajta dolgozni, az biztos. Az ember hajlamos mindenhonnan elkésni, csak az élő adásból nem lehet. Alapvetően nem vagyok nagyon precíz ember, de nem is gondolom, hogy illik mindenhonnan elkésni vagy valamit elhanyagolni.

Pachmann Péter gyermekeiről - Támogató apa reflektorfényben és azon túl

hot!: A sok munka mellett tudsz elég időt tölteni a gyerekeiddel?

Pachmann Péter: Amikor a nagyobbik még kisebb volt, akkor a Tényeket vezettem, és a mostanihoz képest fordított időbeosztásban dolgoztam, ezért én vittem reggel bölcsődébe és óvodába. Most ez máshogy van, mert a tízéves kislányom Miskolcon él az anyukájával, így többnyire hétvégente és iskolai szünetekben tudunk közös időt tölteni.

hot!: Szeretnél több időt tölteni vele?

Pachmann Péter: Melyik szülő nem szeretne többet lenni a gyerekével? Zavar, hogy hétvégi apuka vagyok a lányom életében, de ez szerintem minden apát zavarna.

Amikor két felnőttnek születik egy gyermeke, akkor még senki sem gondolja úgy, hogy az egyik majd ritkábban láthatja, de ezt dobta az élet, ebből próbálom kihozni a maximumot.

hot!: Egyáltalán nem kacsingatnak a szakmád felé?

Pachmann Péter: Kifejezetten nem. Voltak már velem a stúdióban, de nem hozza lázba őket. Lehet, hogy a kislányomat majd érdekelni fogja, de a nagyfiú egyáltalán nem szeret szerepelni, amit nem bánok. Volt egy álmom kiskoromban, hogy láttam fekete-fehér embereket beszélni egy dobozban. Nagyon tetszett, és szerettem volna én is ezt művelni, ami sikerült is. Az, hogy a gyermekeim hogyan élik majd a saját életüket, az az ő dolguk, és nekem nem is kötelességem beleszólni, csak támogatni őket.