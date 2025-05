Saját kocsija alá szorult az ámokfutó sofőr Ócsán

Részegen ült autóba, ráadásul még jogosítványa sem volt, így vezetett egy sofőr kedd este Ócsán. Meg is lett az eredménye a bódult kocsikázásnak: oldalára borult a járművel, és egy távközlési oszlopot is kidöntött. A férfi a kocsiból az ablakon félig kilógva szorult a jármű alá. Súlyosan megsérült. Többen azonnal odasiettek segíteni, illetve riasztották a hatóságokat. A 30 év körüli sérültet végül a tűzoltók szabadították ki – számolt be az esetről a Tények.