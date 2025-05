Aggasztó hírek érkeztek, az egész kórházat le kellett zárni

Egy egész kórházat le kellett zárni a norovírus terjedése miatt: sem a szakosztályok, sem a sürgősségi nem fogad új betegeket és természetesen látogatókat sem. A cél, hogy megakadályozzák a rendkívül könnyen elkapható vírus továbbterjedését. A víruskitörés a skóciai Fort Williamben, a Bedford Kórházban történt, itt most teljes a készültség – írja a Metro alapján a Ripost.

Mi az a norovírus?

A norovírus gyorsan jelentkező, hányást, hasmenést, hasfájást, néha lázat okozó betegség. Bár durván megviselheti az embert, a legtöbben néhány nap alatt felépülnek anélkül, hogy orvosra szorulnának. Aki úgy érzi, elkapta, első körben megpróbálhatja kikúrálni magát:

igyunk sok folyadékot,

kerüljük a szénsavas italokat és a gyümölcsleveket,

amikor úgy érezzük, hogy újra készen állunk enni, ne együnk zsíros vagy fűszeres ételeket!

A norovírus enyhe kimenetelű fertőzést, vagy csak helyi járványokat okoz, amin a gyerekek 2-3, míg a felnőttek 1-2 nap alatt átesnek, ugyanakkor sajnos az is igaz, hogy a briteknél például főleg a kora tavaszi hónapokban komolyabb problémát is szokott okozni: ilyenkor 900-an kerülnek kórházba naponta norovírusos tünetekkel. Alighanem ez magyarázza a jelenlegi skót kórházi lezárásokat is.