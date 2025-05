Hol vagy, Rudolf? 13 éves kisfiút keres a rendőrség

Jelenleg is nagy erőkkel keres a rendőrség egy mezőkövesdi gyermeket, ugyanakkor a lakosság segítségét is kérik a mindössze 13 éves kisfiú megtalálásában. Rudolf hétfőn, május 26-án 5 körül elment otthonról: senki sem tudja hová, ráadásul azóta nem is jelentkezett. Rejtély, mi történt vele. Rudolf 145-150 centiméter magas, átlagos testalkatú, haja rövid, mely barna színű. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a fiatal fiú hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.