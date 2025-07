Bevállalta, ledobta a textilt Ábrahám Edit: ennyit fogyott a színésznő

„Jól érzem magam a bőrömben, mozgékony vagyok, és tetszik az is, amit a tükörben látok. Ez nem mindig volt így, pár éve felszaladt rám közel 10 kiló, akkoriban nem szerettem igazán strandolni” - mesélte a Barátok közt egykori sztárja, aki hozzátette:

Szerencsére aztán Nádas Gyuri segítségével rátaláltam egy testsúlycsökkentő mátrixra, amivel éhezés nélkül leadtam 2 ruhaméretet.

„A kúra alapja egy vadon termő szilvafajta, amit bélseprűnek is hívnak, és hát a változó korral lelassul az anyagcsere, ez pedig segített beindítani. A módszer megszüntette az édesség utáni sóvárgásom, egy úgynevezett cukorgyilkos növénynek köszönhetően. Felszabadítottam a szervezetemet a mérgektől és zsíroktól, nem koplaltam (a kúra mellett szerencsére erre nem is volt szükség), mégis leadtam 8 kilót” – részletezte a magazinnak Edit, aki a magabiztosságának köszönhetően ezúttal abba is belement, hogy készüljön róla egy fürdőruhás fotósorozat. „Nagyon sokat vacilláltam, hogy bevállaljam-e. 60 felett nem mond ilyenre könnyen igent az ember. Végül úgy döntöttem, hogy ha csak egy korombelit motiválok ezzel, ha csak egyvalaki merít erőt belőlem, már megérte. Mert igenis lehetséges ennyi idősen is változtatni, és jól érezni magunkat a bőrünkben. Nem szabad legyinteni, hogy nekünk már mindegy. Nem az!”

A parkett ördöge Edit a parketten is tehetséges: még 2006-ban, a Szombat esti láz című műsorban lett negyedik helyezett Angyal András partnereként.