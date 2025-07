78 éves lett a Terminátor - James Cameron eredetileg nem is őt akarta a szerepre

A Terminátor ma ünnepli 78. születésnapját. Ki gondolta volna, hogy az osztrák kis faluból érkező, erős akcentusú testépítőből hollywoodi sztár lesz, feleségül vesz egy Kennedy-lányt és elnyeri Kalifornia kormányzói titulusát? Arnold Schwarzenegger nemcsak a testépítők világában vált megkerülhetetlenné, hanem a filmszakmában is nevet szerzett magának.

Arnold Schwarzenegger életútja igazi hollywoodi tündérmeseként alakult (Fotó: ORION PICTURES)

Arnold Schwarzenegger: Thalból Hollywoodba

A Terminátor filmek sztárja egy Graz melletti kis faluban töltötte gyermekkorát. Édesapja rendőr volt, akinek szakmájából adódóan is fontos volt a fizikai fittség és a rendszeres mozgás, így a kis Arnold hamar belecsöppent a különböző sportok világába. A testépítés iránti szenvedélye már tinédzser éveiben kezdődött, ekkor vágott bele a súlyzós edzésekbe. A legendák szerint, amikor úgy látta, hogy a lábizmai nem fejlődnek olyan ütemben, mint a felsőteste, az összes nadrágja szárát rövidre vágta, hogy motiválja magát. A kemény munka meghozta gyümölcsét, a mai napig ő tartja a rekordot a legtöbb győzelemmel a főbb testépítő bajnokságokon. 7 alkalommal a Mr. Olympia, 5 esetben pedig a Mr. Universe címet nyerte el. 1968-ban érkezett Amerikába színészi ambíciókkal. Első filmszerepe a Herkules New Yorkban volt, de ez nem hozott neki hírnevet. Kiejthetetlen neve és osztrák akcentusa még sokáig hátráltatta karrierjében. Kivételes testi adottságai sokszor előnyére szolgáltak, azonban a kaszkadőrök dolgát igencsak megnehezítette, hiszen szinte lehetetlen volt olyan szakembert találni, aki megközelítette Arnold felépítését.

A Conan, a barbár főszerepével robbant be a köztudatba (Fotó: Entertainment Pictures)

Hírnév és csillogás

A Conan, a barbár főszerepével sikerült betörnie a filmiparba. A barbár hős története erősen rezonál Schwarzenegger életútjával. Az egyszerű fiú, aki egy kis faluból indul és kivételes fizikai erejével bajnokká válik, de megrészegíti a hírnév és átadja magát az önpusztító életmódnak. Majd leszámol hedonista életével és hősies tetteket hajt végre, melynek jutalma, hogy királlyá koronázzák. Arnold is hasonló életutat járt be, a bajnoki győzelmek után egy időben meggyűlt a baja a drogokkal, de mindezt maga mögött hagyva egészen Kalifornia kormányzói székéig vitte. Az átütő sikereket azonban akciófilmjeivel érte el. A legtöbben a Terminátorból ismerik, de jelentősebb filmjei között szerepel a Total Recall - Az emlékmás, Az utolsó akcióhős és A feláldozhatók. Az akciófilmek mellett vállalt könnyedebb vígjátékokat is, például Danny DeVito ikertestvérét alakította az Ikrekben.