Azonnali hatállyal beszűntették a gyerekek kedvenc reggelijének gyártását: többet nem kerül vissza a polcokra

A Kellogg's hazánkban is nagy népszerűségnek örvend, és gyerekek sokasága kezdi ezzel a napot. Az igazán nagy divatja azonban az angolszászoknál van: a brit és az amerikai gyerekek elképzelni sem tudják, hogy egy nagy tál kukoricapehely nélkül induljon a nap. Az angolok most szomorú felfedezésre jutottak: az elmúlt időszakban egyre ritkábban látták a polcokon a Kellogg's csokoládés változatát, hamarosan pedig felbőszültek kezdtek vitázni a Redditen. A The Sun felhívta a gyártót, és elismerték: tényleg lekerült a polcokról a sokak kedvenc kukoricapehely változata, és a közeljövőben nem is tervezik újra gyártani. Az utóbbi időben sokszor vissza kellett hívni a termékeket, mert károsak voltak az egészségre nézve, így talán ez állhat a háttérben.

Kellogg's confirms childhood cereal has been axed again after mass recall https://t.co/XVgPDGR6h0 — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) May 28, 2025