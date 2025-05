Szívfacsaró balesetről kaptunk hírt: egy 4 éves kisfiú kiszökött a házból, a sofőr már túl későn vette észre

Kiment a házból és az útra szaladt egy 4 éves kisfiú Las Vegasban. Sajnos az úton haladó sofőr nem vette észre időben a gyereket, ezért bekövetkezett a borzalmas baleset. Az autó elütötte a kicsit, akit ezt követően kritikus állapotban szállítottak kórházba. Az orvosok szerint a négyéves szerencsés, hogy még életben van.

A kisfiú felügyelet nélkül futott az utcára, ahol elütötte egy autó Fotó: PixieMe / Shutterstock

Úgy tudni, hogy a kisfiúra az apja barátnője vigyázott. A nő lefektette a gyereket, majd maga is lepihent egy kicsit. Nem számított rá, hogy a 4 éves fiú képes kiszökni a házból, elmondása szerint az ajtón két zár és egy gyerekrács is volt, sosem látták, hogy képes lenne ezeket magától kinyitni. Amikor a nő észrevette, hogy eltűnt a gyerek, akkor kiabálva próbálta magához hívni, ekkor azonban már megtörtént a borzalmas baleset. A nőt gyermekbántalmazás és elhanyagolás miatt tartóztatták le, valószínűleg az apát is felelősségre vonják - írja a People.