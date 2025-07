Öngyilkos lett a kaszinóból eltűnt családapa - rendszeresen jelenik meg a szelleme a családnak

Mint arról a Bors is beszámolt, Kalányos Gábor 2024. július 19-én este elindult az egyik pécsi kaszinóba Kővágószőlősről. 170 ezer forintot szeretett volna megfialtatni, de elbukta a feltett összeget. Ezek után 20-án, hajnalban gyalog indult haza, vállalva, a mintegy 2,5 órás túrát. Az eltűnt családapa sorsáról hónapokig semmit sem tudtak.

Az eltűnt családapa eldobta az életét Fotó: Olvasói

A családapa a párjával, és az akkor 5 hónapos kisfiával közösen az anyai nagymamájánál lakott. A család aztán kénytelen volt a rendőrségen bejelenteni a férfi eltűnését. Novemberben egy erdős területen egy idős pár megtalálta Gábor holttestét. A gyászolók akkor még nem voltak rá felkészülve, hogy elárulják, hogy az apa milyen körülmények között vesztette életét. Zsuzsanna, Gábor gyászoló édesanyja azonban úgy érzi, elérkezett az igazság ideje.

Sokáig úgy tudtuk, hogy a fiam a halála előtt közvetlenül már nem tért haza a kaszinóból, de kiderült, hogy ez nem volt igaz. Az udvarból ugyanis elvitt egy fekete ruhaszárító kötelet, és azzal egy fára felakasztotta magát a Kővágószőlős közelében levő természeti területen

– mondta a Borsnak a gyászoló anya.

Az eltűnt családapa öngyilkos lett



A család hónapokig reménykedett abban, hogy Gábor élve előkerül, igaz, Zsuzsanna már akkoriban arról beszélt lapunknak, hogy az anyai szívével érzi, hogy gyermeke már nincs életben.

- Miután a túrázók megtalálták Gábort, úgy éreztem, megszűnt számomra a világ, de átéreztem annak a súlyát, hogy van még gyermekem, akiről gondoskodnom kell. Ez tartotta bennem az erőt. A rendőrségtől megkaptam az engedély, hogy a patológián megnézzem a fiamat, de a boncmester ott már azt mondta, hogy Gábor nincs megtekinthető állapotban. Ezen nem is csodálkoztam, hiszen a fiam földi maradványai hónapokig ki voltak téve az időjárás viszontagságainak – mesélte Zsuzsanna, aki azt csak a rendőröktől tudta meg, hogy gyermeke milyen módon fejezte be a földi életet. Napokkal később aztán az édesanyja udvarán azt a földbe szúrt kést is megtalálták, amivel Gábor vághatott magának a kötélből.