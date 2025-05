Szívszorító: így helyezik végső nyugalomra Zsófit, a horrorbalesetben elhunyt érdi kézilabdázót

Mint arról a Bors is beszámolt, április 23-án tragikus baleset miatt öltözött feketébe a magyar sportvilág: az Érd csapatának 21 éves kézilabdázója, Kiss Zsófia aznap ugyanis végzetes autóbalesetet szenvedett Budaörsnél. Ismeretes: a fiatal éppen kocsijával hajtott a 6-os úton, amikor összeütközött egy furgonnal. Bár Zsófit kiemelték a tűzoltók a kocsijából, életét már nem lehetett megmenteni, szinte azonnal életét vesztette.

A kézilabdázót a mai napon helyezik végső nyugalomra. Csapata korábban megható módon búcsúzott tőle Fotó: Bors

Örök nyugalomra helyezik a tehetséges kézilabdázót

A történtek után gyászba borult a magyar sportélet, ugyanis Zsófit rengetegen ismerték. Nem véletlenül: fiatal kora ellenére a tehetséges sportoló elképesztő eredményeket tudhatott maga mögött. Zsófi ugyanis már tíz éves korában az Érd csapatának leigazolt játékosa volt, míg 16 évesen már a profik között debütált. 19 évesen pedig élete egyik nagy álma is teljesült: csapatával ezüstérmet nyert az U20-as világbajnokságon. Az aktív sportolást a tavalyi szezonban hagyta abba egy sérülés miatt, ezután aztán egyetemi tanulmányainak szentelte magát. Zsófi ugyanis a sport mellett a tanulásban is jeleskedett: végzetes balesetet előtt egy neves budapesti egyetem hallgatója volt.

Emlékére korábban már volt csapata is szervezett egy megható megemlékezést: akkor az érdi csapatnak is otthont adó Érd Aréna előtt köszöntek el a lánytól. Már erre is tömegek érkeztek: a gyászoló ismerősök, barátok és sportrajongók egy-egy virágszállal rótták le kegyeletüket Zsófi fotója és emlékhelye előtt. A mai napon azonban végső nyugalomra helyezik a tragikus sorsú sportolót. A gyászszertartást az érdi temetőben tartják a délutáni órákban, ahova Zsófi szerettein kívül vélhetően korábbi csapattársak is érkeznek majd.

A család csupán egyetlen, szívszorító kéréssel fordult a gyászolók felé: azt kérték, mindneki egyetlen szál virággal búcsúzzon a sportolótól:

- A búcsúztatáson megjelenők egy-egy szál virággal fejezhetik ki együttérzésüket. A család ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik részt vesznek a szertartáson és osztoznak a gyászban! - írta a temetésről szóló értesítésben a gyászoló család.