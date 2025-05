Így búcsúzik szerelme a 18 évesen elhunyt cigándi focistától: "Még van bennem valami, amit nem lehet eltemetni!"

A Cigánd a Felsőzsolca otthonában játszott egy U19-es bajnoki mérkőzést kedden, amikor a vendégek 18 esztendős futballistája végzetes sérüléseket szenvedett. Kiss Máté Bence másnap a kórházban vesztette életét. Halála az egész országot megrázta. "Ahogy a család, egyesületünk munkatársai, az NB III-as felnőttcsapat — amelynek színeiben éppen a múlt hétvégi utolsó fordulóban mutatkozott be néhány perc erejéig — és az utánpótláskorú játékostársak is mérhetetlen fájdalmat éreznek, ők valamennyien a szerda esti, egyesületünk által szervezett gyertyagyújtáson róhatták le kegyeletüket és osztoztak a család fájdalmában" — írta egyesülete a fiatal sportoló halála után.

Szerelme levelet írt az elhunyt cigándi focistának. Sajnos Kiss Máté Bence már soha nem olvashatja el a neki szóló sorokat Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com

Így búcsúzott szerelme az elhunyt cigándi focistától

Kiss Máté Bencétől nem csak a sporttársak és az egyesület búcsúzott: szerelme egy Facebook-posztban öntötte ki lelkét, és üzent az elhunyt fiúnak.

"Ez a levél talán már soha nem talál el hozzád. Talán már késő. Talán már messze vagy nemcsak térben, de időben, vagy egy másik világban, ahol nem élnek szavak, és ahol a szív már nem dobban tovább. De írok mégis, mert még van bennem valami, amit nem lehet eltemetni.

Emlékszel, milyen csendben tudtunk együtt lenni? Mintha a világ is elhalkult volna, amikor rád néztem. Mintha a levegő is más lett volna, ha a kezedet foghattam. Az idő csak haladt, mi meg hittünk benne, hogy örökké van.

Most már tudom: az örökké is elmúlik egyszer. Azóta is kereslek minden apró rezdülésben. Egy illatban az utcán, egy hangban a metrón, egy ismerős szóban, amit már rég nem hallottam senkitől. Kérlek, bocsásd meg, hogy nem mondtam el mindent, amikor még lehetett. Hogy volt, amit elhallgattam, mert féltem attól, amit válaszolnál. Vagy épp attól, hogy nem mondasz semmit. Ha ez a levél eljut hozzád, akár a szél sodorja, akár csak a gondolatain keresztül tudd, hogy nem felejtettelek el, és soha nem foglak. Még mindig itt vagy bennem, minden lélegzetemben. Nem várok válaszra. Csak akartam, hogy tudd: szerettelek. Szeretlek. Talán még azon túl is, amit élő szóval ki lehet mondani. Nagyon szeretlek nyuszikám, a legszebb Angyal vagy nekem, remélem nézel fentről! Nyugodj békében szerelmem!"