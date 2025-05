Egy világ roppant össze: meghalt a Columbo filmek sztárja

James McEachin, aki a Columbo és a Perry Masonban nyújtott alakításról és Clint Eastwooddal való gyakori együttműködéséről volt ismert, 94 éves korában elhunyt. A színész januárban távozott, és áprilisban helyezték örök nyugalomra a Los Angeles-i Nemzeti temetőben.

Elhunyt James McEachin a Columbo és a Clint Eastwood-filmek sztárja Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

94 éves korában örökre elment James McEachin

A Columbo sztárja leginkább számos Clint Eastwood-filmben nyújtott alakításáról vált ismertté, többek között a Blöff (1968), Játszd el nekem (1971) és a Mindenáron vesztes (1978) című filmekben. A színész emellett számos tévésorozatban is feltűnt, például a Behálózva, Hawaii Five-O, 1986 és 1995 között Ed Brock hadnagyot alakította Raymond Burr és Hal Hollbrook oldalán, és vendégszereplőként is megjelent több híres sorozatban is.

Nemcsak nagyszerű színész volt, hanem több könyvet is írt. Művei közé tartozik a 1996-os Tell Me a Tale: A Novel of the Old South, the Mockingbirds, és a 2021-es Swing Low My Sweet Chariot: The Ballad of Jimmy Mack, amely egy önéletrajz is egyben. James a karrierje megkezdése előtt a hadseregben szolgált, és állítólag ő volt az egyik két túlélője egy olyan rajtaütésnek Koreában, amely majdnem az életébe került - írta az Express.

Évekkel később egy kaliforniai képviselő feltárta James katonai szolgálati múltját, melyből kiderült, hogy megkapta az Ezüst Csillagot és a Purple Heart kitüntetést. Miután visszatért az államokba, James rendőrként és tűzoltóként dolgozott, mielőtt a zeneprodukció felé fordult volna. Halálhíre után özönlöttek az üzenetek a közösségi médiában és tiszteletüket fejezték ki a rajongók a híres színész előtt.

Sajnálattal hallom, hogy elhunyt #JamesMcEachin színész. Nagyszerű előadó volt

-írta az egyik rajongó.