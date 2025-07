Szép volt, lányok! Bravúros magyar sikerrel kezdődött a vb

A magyar csapat háromgólos hátrányból egy fantasztikus 6-0-s sorozattal fordította meg az összecsapást.

A válogatott vasárnap a japánokkal, kedden pedig a vb-újonc horvátokkal találkozik, azaz a papírforma alapján várhatóan csoportelső lesz. A csoportokból az első helyezettek közvetlenül a negyeddöntőbe jutnak, a másodikok és harmadikok keresztbe játszanak majd a legjobb nyolc közé kerülésért.

Neszmély Boglárka remekelt a magyar kapuban / Fotó: Nemzeti Sport / Laszlo Balogh

Női vízilabdatorna, C csoport, 1. forduló: Magyarország-Görögország 10-9 (1-2, 3-3, 4-0, 2-4) gólszerzők: Rybanska 3, Varró, Keszthelyi, Garda 2-2, Vályi 1 illetve Triha 6, Patra 2, Szanta 1 Magyarország: Neszmély - Vályi, Varró, Peresztegi-Nagy, Keszthelyi, Leimeter, Faragó - cserék: Dömsödi, Tiba, Rybanska, Garda, Sümegi, Hajdú

Az első mérkőzésen Szilágyi Dorottya maradt ki a keretből. A helyi szurkolókat nem igazán mozgatta meg a torna első rangadója, mindössze néhány tucat drukker foglalt helyet a lelátón, köztük többségben voltak a magyarok.

Akcióból szerzett centergóllal nyitottak a görögök, a magyarok támadásban döcögősen kezdtek, hátul viszont Neszmély Boglárka rögtön az első ötméteresnél hárított. A rivális lefordulásból újra akciógólt szerzett, de több mint hat perc játék után megszületett az első magyar találat is, a vb-újonc Varró Eszter húzott a hálóba centerből (1-2).

A második negyed magyar góllal indult, a 19 éves Varró ismét centerből, ezúttal egy remek csavarral talált be, a túloldalon pedig Neszmély a görögök második büntetőjét is hárította. Elöl ugyanakkor a negyedik fór is kimaradt, a görögök pedig egy gyors lefordulás után újra előnybe kerültek. Az ellenfél létszámfölényből növelte a különbséget, Cseh Sándor pedig időt kért. Ez nem igazán hatott, továbbra is pontatlanok voltak a lövések, a túloldalon Foteini Triha pedig már a harmadik gólját szerezte (2-5). A rossz sorozatot a tizedik világbajnokságán szereplő - ezzel a nők között rekorder - Keszthelyi Rita törte meg büntetőből. Varró centerből fórt harcolt ki, Garda Krisztina pedig értékesítette is a helyzetet (4-5).