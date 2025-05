Tönkretette esküvőjét az eső, ezután a menyasszony meglepő dolgot tett

A legtöbb ember arról álmodik, hogy esküvője napján napsütés és kék égbolt kíséri majd, de egy Kentucky-ban élő pár számára egy hirtelen zápor még varázslatosabbá tette a szabadtéri ceremóniát.

Mindenkit emlékeztettek arra, miről is szól igazán egy esküvő Fotó: Pexels illusztráció

A hirtelen eső elmosta az esküvőt

Ashley és Mason Sargent nem engedték, hogy az eső tönkretegye a terveiket, hanem minden egyes lehulló cseppnek örültek, táncoltak és nevettek a 200 átázott, de mosolygó vendéggel együtt. A spontán öröm napjává vált az esküvő.

Tudtam, hogy van egy kis esély arra, hogy esni fog az esküvőnk napján. Ez egy kockázat, amit vállalsz, ha szabadtéri esküvőt szervezel, és felkészültem rá

- mondta Ashley.

Az esküvő teljesen szabadtéren zajlott. Bár a 24 éves menyasszony tudta, hogy eshet az eső, heves záporra nem számítottak. Ahogy az előrejelzések megjósolták, a vacsora végeztével elkezdett zuhogni az eső, az ég teljesen sötétbe borult, hatalmas cseppekben esett az eső és fújt a szél - írta a PEOPLE.

Káosznak kellett volna lennie, de helyette valami varázslatos történt

- mesélte Annie Tuckett, esküvői fotós.

A menyasszony mosolyogva fogadta az esőt, levette a cipőjét és kirohant a záporba. A vendégek a váratlan zápor elől a házba menekültek, néhányan pedig korán el is mentek. Ashley gyorsan cselekedett., és úgy gondolta, ha az emberek látják, mennyire jól érzik magukat az esőben, és milyen felszabadító érzés, ők is úgy döntenek, inkább élvezik a pillanatot. Azok a vendégek, akik maradtak, egy váratlan, varázslatos ünneplés részesei lettek, különösen a menyasszony és a vőlegény, akik engedték, hogy az esküvő stressze elszálljon. Ashley nem is igazán döntésnek érezte, inkább csak azt csinálta, ami abban a pillanatban helyesnek ítélt meg.

Beleugrottak az esőbe, levették a cipőjüket és a gondjaikat, a tökéletesség helyett az emlékeket választották. A vőlegény tanúi még tovább mentek: belecsúsztak a nedves fűbe, lecsúsztak a domboldalon öltönyben, mint gyerekek egy nyári napon. Senki sem habozott, senki sem panaszkodott. Egyszerűen csak éltek

- mesélte a fotós, aki minden pillanatot megörökített.