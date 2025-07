Szoboszlai ügynök megint akcióban: Kerkez után újabb barátjával erősíthet a Liverpool

Kerkez Milos szerződtetése után Szoboszlai Dominik újabb barátja köthet ki az angol bajnok Liverpool futballcsapatában. A Premier League címvédője csatár(ok) után kutat, és régi-új kiszemeltként felmerült Christopher Nkunku megszerzése a friss klubvilágbajnok Chelsea-től.

Szoboszlai (jobbra) és Nkunku: Lipcse után Liverpoolban is egymásra találhatnak?

Fotó: AFP

A 27 éves, francia válogatott támadó a Bayern München és az Internazionale kívánságlistáján is szerepel. A londoni klubnál töltött két éve alatt Nkunku meg sem közelítette a korábbi, lipcsei mérlegét (172 tétmeccsen 70 gól és 56 gólpassz): 62 tétmérkőzésen 18-szor talált be a kapuba és 5 gólt készített elő. Gyakori sérülésektől is sújtva kikerült a Chelsea kezdőcsapatából, a piaci értéke pedig a 2023-as karriercsúcsáról (80 millió euró, azaz 32 milliárd forint) kevesebb mint a felére, 35 millió euróra (14 milliár forint) zuhant vissza. A több poszton bevethető támadó dolgát megkönnyítené a beilleszkedésben, hogy a német RB Leipzignél eltöltött közös éveik óta jó kapcsolatot ápol Szoboszlaival. A TBR Football emlékeztet: két szezonban (2021 és 2023 között) 73-szor, összesen 3920 percet játszottak egymás mellett, és 13 gólt hoztak össze együtt – ötször Szoboszlai szolgálta ki gólpasszal Nkunkut, nyolcszor pedig fordított volt a szereposztásuk.

Szoboszlai újabb barátot nyerhet

Nkunku már 2022-ben is szerepelt a Pool átigazolási tervei között, de végül tavalyelőtt a Chelsea-nél kötött ki. Korábban egy interjújában elárulta, hogy a FIFA-játékban mindig is a Liverpoolt választotta a csapatának. Most pedig korábbi magyar csapattársa is lobbizhat az érdekében a Vörösök vezetőinél. A szurkolók tavasszal már Kerkez kapcsán is azzal tréfálkoztak, hogy a közösségi oldalakon "Szoboszlai ügynök"-ként emlegették a magyar válogatottbeli játékostársát és egyben barátját a klubhoz váró légiósunkat.