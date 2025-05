Aggasztó hírek érkeztek: újabb betegség veszélyezteti a Duchenne-szindrómás Dominik egészségét

A lassan 5 éves Sági Dominik szervezetében egy gyilkos kór azon dolgozik, hogy teljesen leépítse a kisfiú izomzatát. A Duchenne-szindróma egy alattomos betegség, ami folyamatosan építi le a beteg izmait, kezdve a lábakkal, kezekkel, majd később a légzőizmokat és a szívizmokat is megtámadja, míg be nem következik a legrosszabb. A kór végzetes. Dominik egyetlen esélye az 1,3 milliárdos génterápia, ami megállítja a szervezetében végbemenő folyamatot, megmentve az életét. Most erre gyűjt a család, az emberek jótékonysági eseményeket szerveznek Dominik támogatására. És ha ez a harc és Dominik genetikai betegsége még önmagában nem lenne elég, most ismét beteg lett a kisfiú, ami az ő esetében nagyobb baj, mint elsőre gondolnánk.

A Duchenne-szindrómás Dominik újabb betegséggel vette fel a harcot Fotó: Beküldött

A Duchenne miatt gyengébbek lehetnek Dominik légzőizmai

Januárban már egyszer le kellett küzdenie egy makacs vírust az izomsorvadásos kisfiúnak. Édesanyja, Judit nagyon aggódott Dominikért, mert az alapbetegsége miatt nála minden légúti betegség elhúzódhat, a légzőizmok érintettsége miatt. A kisfiú végül leküzdötte a betegséget, de most ismét ágynak esett.

– Dominik a hétvégén lebetegedett, így most itthon marad, lehet, hogy egész héten. Hála istennek semmi komoly, sima nátha, kis köhögéssel. De a Duchenne miatt gyengébbek lehetnek a légzőizmok, ezért ilyenkor gyakran szüksége van inhalálásra, hogy megfelelően ki tudja üríteni a váladékot. Remélem, most idáig nem jutunk el – fogalmazta meg az édesanya, aki minden ilyen egyszerűnek tűnő betegség alkalmával aggódik kisfia egészségéért.

Szombatra remélem meggyógyul, a Mecsekerdő Zrt. jóvoltából ugyanis jótékonysági lövészversenyt rendeznek a javára. Ezen biztos vagyok benne, hogy szívesen részt venne

– tette hozzá Sági Judit.

Dominik esetében egy egyszerű vírus is sokkal veszélyesebb, mint az egészséges gyerekeknél Fotó: Facebook

A segítségünkre szorul a súlyos beteg kisfiú

A kis Dominik betegségén az 1,3 milliárd forintos génterápia segítene, ez azonban a család számára elképzelhetetlenül nagy összeg. Ennek előteremtésére rendszeresen szerveznek jótékonysági eseményeket Dominikért. Most azonban azoknak is lehetőségük van anyagilag támogatni őket, akik nem tudnak elmenni ezekre az eseményekre. A Sharity oldalon lehetőségünk van videónézéssel támogatni Dominikot! Csupán le kell tölteni hozzá az applikációt, regisztrálni kell és utána minden videó megnézésével 1 forinttal támogathatjuk Dominik gyűjtését! A család bízik benne, hogy sok kicsi, sokra megy és még időben sikerül összegyűjteniük az összeget, mielőtt Dominiknál komolyabb tüneteket produkál az izomsorvadás.