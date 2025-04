Új eljárást indítanak az ügyeskedő Bige László ellen

A Magyar Péter zsebébe most minimum 100 millió forintot beletevő milliárdos, Gyurcsányék korábbi pénzembere egy elképesztő luxuserődben él Nyíregyháza közelében egy vadaspark közepén. Bige birtokát vizesárok rendszer és egy quadokkal felszerelt őrszázad védi, van itt helikopter leszálló, saját vadaspark és tórendszer hidakkal.

Van itt helikopter leszálló, saját vadaspark és tórendszer hidakkal / Fotó: Ripost

Hamisított pólókkal kezdte, aztán jött Horn Gyula / Fotó: Facebook

Bige László 1958-ban született Nagyváradon. Elsőként sportmárkák emblémáit kezdték el pólókra szitázni, saját elbeszélése szerint a hamisított pólókból éjjelente akár ezret is készítettek, így az akkori havi fizetés ötszörösét is megkereste. Bige ezután nagyobb sebességre kapcsolt, és nemcsak ruhákkal, hanem vegyipari anyagokkal, műtrágyával, mosószerrel és üvegipari alapanyagokkal, valamint autógumival is kereskedett. Szocialista kapcsolatai révén ő lett a romániai Caola kizárólagos forgalmazója, 1996-ban már ő bonyolította le a legnagyobb forgalmat a vegyiparban Magyarország és Románia között. Már milliomosnak számított, amikor 1996-ban sor került a Tisza Menti Vegyiművek privatizációjára. Bige ekkor levelet írt a miniszterelnök Horn Gyulának, aki szólt Csiha Judit privatizációs miniszternek, hogy kapja meg a Tiszamenti Vegyi Műveket. Medgyessy Péter volt MSZP-s miniszterelnökkel is szoros barátságot ápolt, több alkalommal tanúk előtt Péterkémnek nevezte az akkori kormányfőt. Gulyás Mártonnak adott interjújában azt sem titkolta, hogy a baloldali elit minden fontosabb tagjával vadászott már.