Tovább erősödnek a szlovák-magyar kapcsolatok

Három új út, három új híd építését és új vonatjáratok indítását tervezik Magyarország és Szlovákia között, továbbá több régi határátkelőt szeretnének felújítani

- jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Pozsonyban hétfőn.

A kormányfő Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, megállapodtak abban, hogy a kétoldalú együttműködés mentén folyamatos fejlesztésekre lesz szükség a jövőben is. A korábbi megállapodás eredményeként a két ország között meglévő 22 határátkelési pontot 40-re tudták növelni, de "most újabb utakra, hidakra és vasutakra is szükségünk van" - mondta Orbán Viktor.