Népszerű zenészt gázoltak halálra Szegeden, eltűnt egy csecsemő

Egész Szeged gyászol, miután március 28-án a helyi Kereszttöltés utcában elgázoltak egy gyalogost, aki az úttesten próbált átsietni. Bár az áldozat életéért még hosszú időn keresztül harcoltak, már nem lehetett megmenteni: úgy tudjuk, olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. Azóta kiderült, hogy a baleset áldozata, K. Károly, aki a város legendás zenésze volt. A férfit szinte mindenki ismerte és kedvelte Szegeden.

Népszerű zenész a szegedi gázolás halálos áldozata Fotó: Pexels

Az egész ország felbolydult, amikor kiderült, hogy március 27-én eltűnt egy mindössze 3 hónapos csecsemő. A rendőrség azonnal munkához látott, rögtön keresni kezdték a Cs. D. Dzserald nevű gyermeket. A nyomozás aztán szerencsés véget ért: kiderült ugyanis, hogy a kisbabával a fiatalkorú, intézetben élő édesanyja kelt útra. Információink szerint mind a ketten jó állapotban, Debrecenben kerültek elő.

Három hónapos csecsemő tűnt el nyomtalanul. A rejtély azóta megoldódott Fotó: Shutterstock

A 47 éves René Benko Ausztria leggazdagabb embere, míg Európában a 10. legvagyonosabb ember. Pontosabban csak volt. Cégeinek összeroppanását már évekkel ezelőtt megjósolták, ami végül be is következett idén januárban, amikor Benkót is letartóztatták – méghozzá a saját innsbrucki luxusvillájában. A férfin 5 billió forintnyi eltűnt eurót keresnek cégei után. A milliárdost ráadásul nemrég újabb csapás érte: a bukott vállalkozót elhagyta Nathalie, gyönyörű felesége, sőt már a válókeresetet is beadta. A 41 éves, dúsgazdag asszonynak három gyermeke van René Benkotól. Borítékolható, hogy a legatyásodott férfi számára a válás sem lesz olcsó mulatság.

Úgy látszik nem minden esetben igaz, hogy szegény embert az ág is húzza. Néha a gazdagokat sem kíméli! Fotó: AFP

Három éve, születésnapja előtt pár nappal hunyt el Renike, a varsányi háromgyermekes édesanya, akit egy agresszív daganatos betegség, az embrionális rhabdomyosarcoma ragadott el családjától emléke azonban nem halványul. Párja, Tibor azonban nem engedi, hogy feledésbe merüljön elhunyt kedvese emléke. A szerelmét gyászoló édesapa megható sorokkal ünnepelte elhunyt kedvese égi születésnapját.

Matyóka Renáta sírja az egyik legegyedibb a balassagyarmati temetőben, születésnapján virágokban pompázik Fotó: Facebook

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Traubisoda a magyarok egyik kedvenc retró üdítőitala, amit 1971-ben kezdtek forgalmazni. Egy időre eltűnt a polcokról, azonban idén márciusban újrakezdték a forgalmazását. Nemrég pedig az egyik magyar urbexes rátalált a titkos Traubisoda-gyárra, ahonnan a dolgozók mindent hátrahagyva tűntek el. A Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában elnevezésű Facebook-oldal létrehozója roskadozó falakat talált az egykor szebb napokat is látott épületben, ami mára az enyészeté lett.