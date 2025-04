Telefonlopás: Magyar Péter már 187 napja bujkál a felelősségre vonás elől

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője a közösségi médiában írt arról, hogy megbízható EP-s források szerint május közepéig biztosan nem kerül sor Magyar Péter meghallgatására a mentelmi eljárásában az Európai Parlament illetékes szakbizottságában. Legkevesebb tehát nyolc hónap, közel 250 nap telik majd el Brüsszel Péter meghallgatásáig azután, hogy az illetékes hatóságok kezdeményezték mentelmi jogának felfüggesztését.

Magyar Péter bujkál a felelősségre vonás elől, ebben pedig Brüsszel, az Európai Néppárt és Manfred Weber is segítséget nyújtanak neki Fotó: AFP

Deutsch Tamás a bejegyzésében úgy fogalmazott:

Ipari méretekben zajlik a pofátlan időhúzás. Magyarország legfőbb ügyésze 2024. szeptember 26-án, idestova fél évvel ezelőtt lopás bűncselekménye miatt tett indítványt az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére. Két hónapnak kellett eltelnie az ügyészségi indítvány benyújtása után, mire Brüsszelben 2024 novemberében egyáltalán kijelölték az illetékes jogi szakbizottságban Magyar Péter ügyének jelentéstevőjét. Aztán megint újabb két hónapnyi idő telt el, mire végre egyáltalán napirendre tűzték Magyar mentelmi ügyét Brüsszelben. Most úgy tűnik, legkevesebb újabb négy hónap fog eltelni, mire egyáltalán először meghallgatják majd Magyart.

Hozzátette:

Brüsszel Péter ráadásul egy igazi jóstehetség, hiszen ő már tavaly októberben egy Tisza-sziget-találkozón arról beszélt, hogy szerinte az ügye nagyon el fog húzódni, akár 20 hónapig is. 20 hónap. Számoljunk csak: Magyar Péter 20 hónappal a 2026-os választások előtt arról beszélt, hogy 20 hónapig húzódik majd az ügye. Micsoda véletlen, ugye?

A politikus hangsúlyozta:

Semmi kétség, addig fogják húzni Magyar mentelmi ügyét az EP-ben, amíg csak tudják. Már most borítékolható, hogy ha egyáltalán lesz is meghallgatása májusban, akkor majd jönnek az újabb és újabb meghallgatások. Magyar Péter a Brüsszel alázatos szolgája, ezért Brüsszel, a néppárt, Manfred Weberék segítő kezet nyújtanak Magyar Péternek, hogy a lehető legtovább elhúzódhasson a mentelmi ügyének tárgyalása, és a mentelmi joga mögé bújva el tudja kerülni a büntetőjogi felelősségre vonást. Elég volt ebből! Ennyi.

Magyar Péter telefonlopási ügye

Emlékezetes, hogy Magyar Péter tavaly június 21-én hajnalban keveredett diszkóbotrányba. Az említett éjszakán a biztonsági őrök a nyakánál fogva dobták ki egy belvárosi luxus-szórakozóhelyről, mivel a baloldali politikus közbotrányt okozott. Szemtanúk beszámolói és videófelvételek alapján a diszkóban részegen randalírozott, majd nagyon fiatal lányoknak alpári kifejezéseket használva tett nyílt szexuális ajánlatokat. A botrányos éjszaka másik kulcsmomentuma az volt, hogy

Magyar egy férfi kezéből erőszakkal kivette a telefonját, majd, miután a biztonságiak kidobták a helyről, a Dunába dobta a készüléket.

Később a telefon tulajdonosa feljelentést tett, majd a Tényeknek is nyilatkozott. A hírműsorban videókat mutattak be Magyar botrányos viselkedéséről, majd pedig az is kiderült, hogy a férfit Magyar Péter kétszer is pofon vágta.