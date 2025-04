Megszűnik a papír alapú TB-kiskönyv, ez lesz helyette

Megszűnik a régi, papír alapú, sokak által csak rózsaszín kiskönyvnek vagy TB-kiskönyvnek hívott irat. A helyét egy elektronikus rendszer váltja fel. Mutatjuk, mire való ez az egészségügyi adatokat tartalmazó irat és azt is, mi lesz helyette!

Megszűnik a papír alapú TB-kiskönyv, új, elektronikus rendszer lesz helyette - A kép illusztráció és AI-al készült

Megszűnik a TB-kiskönyv

Az új fejlesztésnek köszönhetően elektronikus rendszer váltja fel a papíralapú TB-kiskönyvet, vagyis a régi, papír alapú irat megszűnik. Erre többek között azért van szükség a Belügyminisztérium közleménye szerint, mert a nyomtatott formátum idejétmúlttá vált, másrészt pedig, mert ami belekerülne, már egyébként is rendelkezésre áll elektronikus formában is. Az úgynevezett társadalombiztosítás kiskönyv megszüntetése mellett szól az is, hogy a tartalma nem mindig volt teljeskörű. Egyes jogviszonyok (mint az egyéni vállalkozói, vagy a társas vállalkozói) nem szerepelnek benne. Voltak esetek, amikor az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai sem kerültek bele.

Rengeteg előnnyel jár az új rendszer

A papír alapú modellt váltó elektronikus lekérdező rendszer használata

kevesebb adminisztrációval jár: a vállalkozásoknak nem kell többé a TB-kiskönyv kitöltésével és tárolásával bajlódniuk,

gyorsabb és pontosabb ügyintézést tesz lehetővé: az adatok mindig naprakészen elérhetők lesznek a kifizetőhelyek és a hatóságok számára.

pontosabb adatokat tartalmaz majd: a korábbi rendszerben előfordulhatott, hogy a jogviszony és ellátás (pl. táppénz, CSED, GYED nem teljeskörűen szerepelt a kiskönyvben. Az új digitális rendszer ezt is orvosolja!

Ez a változás emellett nemcsak csökkenti a papírmunkát, hanem a digitális megoldásoknak köszönhetően az e-TB kiskönyv gyorsabb, egyszerűbb és átláthatóbb ügyintézést tesz lehetővé minden érintett számára.