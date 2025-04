Rod Stewartot rendeli magának, Disneylandnél nagyobb birtokon él Magyar Péter fő támogatója

Mint ismert Bige László az egyik leggazdagabb magyar nemrég svájci banki "kanyarral" 100 millió forintot tett bele Magyar Péter zsebébe. Lehet, hogy rövidesen Rod Stewartot is ajándékba küldi új barátjának, úgy ahogy magának is megrendelte a születésnapjára.

A baloldali oligarcha fényűző életmódot folytat.

Bige László nem sajnálta a százmilliókat, nemrégiben ki mással, mint Rod Stewarttal köszöntötte fel saját magát. Az exkluzív születésnapot Budapesten a Nagykörúton, a Corinthia szállóban tartották.

Bige Lászlót a koncert végén, extra milliókért személyesen a világsztár köszöntötte, amint azt egy kiszivárgott, telefonnal készített videófelvétel bizonyítja. A Bors információi szerint a személyes köszöntés külön tételként szerepelt az elszámolásban és a világsztár csak ezért – nem a fellépésért! – 100 000 dollárt, azaz körülbelül plusz 30 millió forintot kért. Bige pedig mellényzsebből fizetett.

Rod Stewart így intette magához, plusz 30 millióért Magyar Péter újdonsült barátját...

Magának a fellépésnek az ára ennek a sokszorosa volt. Rod Stewart 2, 5 millió dollárért énekelt Bigének, azaz közel 1 milliárd forintot kapott Magyar Péter támogatójától.

Vokalistákat és profi zenészeket is szállított Magyarországra a Bige László által külön fizetett magánrepülő, akár egy nagyszabású stadionkoncertre.

Összességében ez a fellépés közel egy milliárdjába „fájhatott” Bigének és akkor még nem beszéltünk a 250 fős válogatott vendégsereg ellátásáról. A dínom-dánom költségei a helyiségbérleti díjjal együtt könnyen elérhették még pluszban a 300 millió forintot,

így összességében legalább 1 milliárd 300 milliót tapsolt el a mostanában Magyar Pétert pénzelő Bige.

Aki elképesztő luxuserődben él a Nyíregyháza közelében található hatalmas birtokán. A Borsonline 2022-es cikke szerint speciális vizesárok, helikopterleszálló, saját vadaspark, tórendszer hidakkal és quados őrség tartozik az ingatlanhoz, aminek központi területe 46 hektár, azaz közel félmillió négyzetméter. Csak az összehasonlítás kedvéért: ez húsz százalékkal nagyobb mint a kaliforniai Disneyland területe.

Bige rajong a vadászatért és a helikopterekért. Előbbire jó példa, hogy saját, házi vadasparkja van: a milliárdos több száz őzet, szarvast, vaddisznót zsúfolt be a saját kerítése mögé. Ami pedig a helikoptereket illeti: Bige azt állította, saját ilyen járműve hozzávetőleg három milliárd forintot ér. Egyszer arról is beszélt, hogy Afrikában vadászik is a helikopterről.