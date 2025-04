Zokogásban tört ki az ország kedvenc műsorvezetője: daganatról van szó

Teddi Mellencamp, a The Real Housewives of Beverly Hills egykori szereplője megrázó őszinteséggel számolt be előrehaladott stádiumú melanómájáról. Az Instagramon április 28-án megosztott képen megmutatta a 76 nappal korábbi agyműtétjének hegeit és újra növekvő haját.

Az orvosok szerint a fiatal műsorvezető már kint van a mély vízből rák kezelését illetően. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Februárban tudta meg, hogy a bőrrák átterjedt a tüdejére és az agyára, a kórház sürgősségi osztályán derült ki, hogy a daganatok akkora méretűek voltak, mint egy-egy szilva, és már 6 hónapja vagy akár egy éve is együtt élte velük. Azóta több műtéten esett át, szteroidkezelést kapott, súlyos mellékhatásokat tapasztalt, de közben gyerekeivel is sok időt töltött.

Azóta több műtéten estem át, haragudtam a szteroidok miatt, nagyon rosszul éreztem magam, sokat nevettem, lovagoltam, szerettem a gyerekeimet és remekül éreztem magam.

A podcast műsorvezető három gyermek édesanyja, Dove, Cruz és Slate, férje pedig Edwin Arroyave.

Amikor először megnéztem ezt a képet a fejemen és a karomon lévő hegekről, sírtam. Aztán melegség áradt szét a testemben, és békét éreztem. Békét a hihetetlen támogatási rendszertől a családomban és a barátaimban. Békét a rengeteg szeretettől, amit tőletek kaptam itt.

Teddy most abban reménykedik történetével segíthet másokon is, akik hasonló cipőben járnak mint ő.

Április 23-i posztjában megosztotta, hogy daganatai jelentősen zsugorodtak, és orvosai bíznak abban, hogy kezelése sikeres lesz - írta a People.