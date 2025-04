Brutális: fényes nappal, az utcán rabolták ki a bicikliző nyugdíjast Kiskunhalason - a városiak összefogtak a rabló ellen

Egész Kiskunhalas összefogott az ellen a rabló ellen, aki sokkoló módon támadott meg egy mit sem sejtő, békésen bicikliző nyugdíjast. A felháborító eset még szombaton (április 12.) reggel történt a helyi Árpád utcában: az idős asszony éppen hazafelé tolta a biciklijét, amikor egy fiatalabb férfi hozzá lépett, majd megpróbálta elvenni a táskáját. Amikor az asszony ezt nem hagyta, a férfi szinte állatias erőszakossággal fellökte a nénit, majd elrohant a táskával - magára hagyva földön fekvő áldozatát.

A rabló elvette az idős asszony pénztárcáját és fel is lökte. A helyieket felháborította a brutális erőszak / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Fényes nappal támadta meg a rabló a biciklis nyugdíjast

Az esetről egy sokkoló kamerafelvétel is készült, amelyet vélhetően egy helyi térfigyelő rögzített. Ezt a bántalmazott asszony felháborodott fia tette közzé közösségi oldalán, a videón pedig jól látszik a pillanatok alatt lezajló, hátborzongató támadás: az asszony egyik percben még mit sem sejtve, teljes léleknyugalommal tolja a kerékpárt az úton, amikor mögötte már felbukkan későbbi támadója. A férfi néhány másodperc múlva már be is érte az idős nőt, akit pár szó után szinte azonnal megtámadott.

A rabló először megpróbálta elvenni az idős nő holmiját, amikor azonban meglepetésére a nyugdíjas bátran védekezett, a férfi nem habozott: gondolkodás nélkül hatalmasat taszított a riadt asszonyon, aki ezután biciklivel együtt hátraesett, egyenesen az útpadkára.

Ekkor már nem volt mit tenni: a rabló ugyanis a táskával együtt meglépett, mit sem törődve az úton fekvő, sérült nővel.

Az eset után a nő fia nem csak a rendőrségen tett bejelentést, de felhívást tett közzé az esetről közösségi oldalán is:

A tegnapi nap folyamán, édesanyámat Kiskunhalason az Árpád utcában, délelőtt fényes nappal egy suttyó megtámadta és a pénztárcáját ellopta, erőszaktól se riadva meg. Tudom, hogy elég rossz a videó minősége, de ha esetleg valaki felismerné a támadót a ruházatáról, hálás lennék érte

- írta a férfi. A történteket megnézve több tucat halasi lakó hördült fel egyszerre, mindannyian egyet akartak: rendőrkézre juttatni az asszonyt bántalmazó férfit.

Információink szerint példátlan összefogásukat és a rendőri nyomozást végül siker koronázta: nemsokára már csattant is a bilincs a brutális rabló csuklóján.

Egyelőre nem tudni, hogy a pofátlan rablót mivel gyanúsítják, ahogyan azt sem, milyen állapotban van a megtámadott nyugdíjas. Lapunk úgy tudja, hogy bár korántsem a rablón múlott, de szerencsére az asszony könnyebb sérülésekkel és zúzódásokkal megúszta a csúnya esetet. A Bors az üggyel kapcsolatban felkereste az illetékes rendőrséget is, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.