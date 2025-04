"Furcsa dolgot vettem észre a fiamon fürdetésnél, majd az orvos szavai teljesen összetörtek"

Egy édesanya felidézte azt a pillanatot, amikor az egész élete felfordult, miután valami szokatlant vett észre kisfián. Miután megfürdette kétéves fiát, Raffertyt, Alexandra Hams egy kis csomót észlelt fia fenekén. Mivel tudta, hogy ez szokatlan volt 2023 januárjában orvoshoz vitte kisfiát, és két héttel később ultrahangot készítettek neki egy beutaló után, de ez még csak a hossza küzdelem kezdete volt.

A család hónapokig válaszokat keresett a furcsa csomóra, majd egy szörnyű diagnózist kaptak (Képünk illusztráció) Fotó: UNSPLASH

Csaknem egy évvel az első orvosi látogatást követően derült ki, mi áll a titokzatos csomó hátterében, Rafferty a rák egyik ritka típusában szenvedett.

Felhívtam a kórházat, és azt mondták, hogy a beutaló egy szakértő asztalán hevert, várva, hogy átnézzék. Ekkor döntöttünk úgy, hogy magánellátást választunk, hogy felgyorsítsuk a dolgokat.

Miközben idegesen várta az eredményeket, Alexandra elvitte fiát a sürgősségire egy újabb vizsgálatra, ahol közölték, hogy jóindulatú daganata van, de nem végeztek biopsziát. Teltek a hetek és a csomó tovább nőtt, elérve egy szőlő méretét.

Rengeteg vizsgálat, ultrahang, teszt és szakértői beutaló után Alexandra anyai megérzése folyamatosan azt súgta neki, hogy valami nincs rendben. Miután kitartóan keresték a válaszokat, 2023 novemberében egy ultrahang, majd decemberben egy MRI és biopszia után kiderült a szomorú hír, hogy Raffertynél fibromyxoid szarkóma, egy rosszindulatú daganat van jelen.

Bár Alexandra megkönnyebbült amiatt, hogy végre választ kaptak a 11 hónapnyi bizonytalanság után, a diagnózis hallatán érthetően összetört a szíve, és családját is mélyen megviselte. A sokkoló diagnózist követően 2024 januárjában Raffertynél eltávolították a daganatot, az operáció sikeres volt, és most, négyévesen, a kisfiát a The Royal Marsden Kórházban ápolják, ahol rendszeres vizsgálatokra és ellenőrzésekre jár.

Alexandra a hosszas orvosi huzavona után más szülőknek is felhívta a figyelmét arra, hogy érdemes mindig a megérzéseire hallgatni, még akkor is ha nem biztosak abban, hogy fel kellene keresni egy orvost - írta a Mirror.