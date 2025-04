Rejtélyes roncsot találtak Őrbottyánban: minden nyom nélkül tűnt el a sofőr

Igen, mi is láttuk az autót. Sőt volt, aki fényképet is készített róla és azt feltöltötte Őrbottyán közös oldalára. Szerintem ezt jól tették, hiszen így lehet, hogy valaki felismeri az autót vagy a forgalmin szereplő nevet és haza kerül a roncs. Egyértelműen látszik, hogy nem most álltak oda vele, hanem jóval korábban. Igazából csak találgatni tudunk, hogy mi történhetett, de mindenesetre elég érdekes, hogy benne van a forgalmi is