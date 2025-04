Menczer Tamás: A Tisza támogatja Ukrajna uniós csatlakozását

Világos, hogy a Tisza Párt támogatja Ukrajna uniós tagságát, ezt vasárnap hivatalosan is bejelentették - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. Kiemelte: a Tisza Párt Manfred Weber és Ursula von der Leyen utasítására tesz így - írja a Ripost.



Menczer Tamás emlékeztetett: Manfred Weber, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának vezetője és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy gyorsított pályán akarják Ukrajnát felvenni az Európai Unióba, és a Tisza Párt ezt segíti.

A Tisza Párt vasárnapi rendezvényén hivatalosan is bejelentették, hogy támogatják Ukrajna uniós tagságát - szögezte le. Hangsúlyozta azonban, hogy Ukrajna uniós tagsága számos és óriási veszéllyel jár, mert tönkretenné Magyarországot, a magyar gazdaságot.

"Mi azonban azt gondoljuk és azt képviseljük, hogy ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek, ezért indítjuk el a Voks 2025-öt" - szólt a kormány által kezdeményezett véleménynyilvánító szavazásról, mindenkit arra kérve, hogy vegyen részt azon, "és döntsünk mi Ukrajna uniós tagságáról".

Beszélt arról is, hogy vasárnap igazán láthatóvá vált: létezik egy paktum a Tisza Párt és Brüsszel között. Ez a paktum arról szól, hogy Brüsszel egy ukránbarát bábkormányt akar Magyarországon hatalomra segíteni, és ez a Tisza Párt, amely ezért cserébe támogatja Ukrajna uniós tagságát. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a Tisza Párt vasárnap zárult aláírásgyűjtésének az Ukrajna uniós tagságáról szóló kérdés volt a lényege. Az egész aláírásgyűjtést azért rendezték, hogy egy brüsszeli megrendelést teljesítsenek és hogy igazolják: a magyarok támogatják Ukrajna uniós tagságát - összegzett. Hozzátette, Brüsszelben Ursula von der Leyen, Manfred Weber és mindenki más pontosan tudja, hogy a magyarok nélkül Ukrajnát felvenni nem lehet, ahhoz egyhangúság kell. Ezért ők megbízták "Brüsszel Pétert" és a Tisza Pártot azzal, hogy igazolják, a magyarok támogatják Ukrajna uniós tagságát, és ők vasárnap ezt megtették. Kiemelte: a Tisza Párt vasárnap bejelentette, hogy azokat az eredményeket, amelyeket ekkor bemutattak, ők kormányprogrammá tennék, hogyha rajtuk múlna. Menczer Tamás a Nemzeti Ellenállás Mozgalom által indított petícióval kapcsolatban is kapott kérdést. Elmondta, a petíció lényege - ahogy az a mozgalom hétvégi tüntetésén is elhangzott -, hogy a hazaárulók tűnjenek el a közéletből. Létezik ugyanis egy paktum, melynek része az, hogy Brüsszel úgy segíti a Tisza Pártot, hogy a magyar életszínvonalat rontja, Magyarország gazdaságát rombolja, amennyire csak tudja.