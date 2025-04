Beszüntették az ország kedvenc csokijának a forgalmazását

Bár a magyarok pénztárcájának kissé drága Toblerone nevezetű csokoládé, azért itthon is nagy népszerűségnek örvend. Az egyik legjobb ajándékötlet, és sokan örülnek neki, ha ilyen finomságot kapnak. Az Egyesült Királyságban a Toblerone egyike a legnépszerűbb csokiknak, mostanában pedig annak étcsokoládé változata nagyon felkapott lett. Éppen ezért érthetetlen, hogy miért tűntek el a polcokról az étcsokis változatok. A Toblerone most kiadta a közleményét, hogy ennek gyártását beszűntették az Egyesült Királyságban - írja a The Sun.