Elképesztő dobásra készül a Lidl: minden magyar vásárló ezt a terméket akarja majd beszerezni

Nagy meglepetést nem árulunk el azzal, ha azt mondjuk, hogy az elmúlt időszak slágerterméke a dubai csoki volt. Hiszen amellett, hogy teljesen leuralta a közösségi médiát még az vásárlók is megőrülnek az alternatíváiért, pillanatok alatt hiánytermék lett a boltok polcain.

Fotó: NATALYABOND / SHUTTERSTOCK (via mindmegette.hu)

Nem is csoda, hogy az alapédesség berobbanása óta már számtalan variációban és egyre szélesebb körben elérhető. A Mindmegette cikkében kiemeli, hogy ugyanakkor érdemes észben tartani, hogy az eredeti dubai csoki az itthoni boltokban nem kapható, de a klasszikus változat már többször is szerepelt a Lidl kínálatában. Az üzletlánc emellett az összetevőket is árulta már külön-külön, most pedig újabb, igazán különleges édesség tűnt fel az akciós terméke között.

A Mindmegette emlékeztet, hogy a pisztáciás édességnek először csak az alapváltozatot lehetett elérni, azonban igen hamar bővült a hazai kínálat: dubai csokis bejgli, fánk, sőt, még szusi is készült a legkreatívabb szakácsok kezei által. Nyáron dubai csokis fagylalttal hűsíthetjük magunkat, (az akár szintén dubai csoki ihlette) kávé mellé pedig most dubai csokis túrórudit kapunk a Lidltől – írják.

Most pedig itt a Lidl újabb szenzációja: jön a dubai csokis túrórudi!

A különleges finomsághoz e hét szerdától (04. 16-tól) juthatunk hozzá a Lidlben, azt pedig, hogy milyen kiszereléseben és mennyiért vásárolhatjuk majd meg a Mindmegette oldalán nézheted meg!