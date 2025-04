Katzenbach-gyilkosság: varázslatos focistát ölt meg Curtis testvére a társaival

Még az iratait és az autóját is hátrahagyta 2009. szeptember 28-án az MTK korábbi középpályása, amikor eltűnt XVII. kerületi otthonából. Katzenbach Imre csontjait 11 évvel később találták meg a nyomozók Baranyajenő térségében.

Katzenbach Imre strómanként volt részese egy bűnszervezetnek és azért kellett meghalnia, mert egykori üzlettársai attól féltek, hogy a hatóságokhoz fordul Fotó: Bors

Katzenbach strómanként volt érintett az Eclipse-ügyben

Az egykori labdarúgó, Katzenbach Imre egy építőipari cége ügyvezetőjeként lett gyanúsítottja az Eclipse-ügyként elhíresült, tízmilliárd forintos pénzmosási és hárommilliárdos adócsalási bűncselekménynek. Katzenbach 2007-ben vállalta el névlegesen egy cég vezetését, amelyről tudta, hogy valótlan számlákat állít ki egy zrt.-nek. Neki kellett ezek ellenértékét készpénzben felvennie, majd az összeget visszaadnia azt a vállalkozás két vezetőjének. Egyikük a most is rács mögött ülő H. László volt. Az állami megrendeléseket, pénzeket fiktív számlákkal tisztára mosó céghálózat strómanjaként Imre 500 millió forintot nyúlt le, amiért a Vám- és Pénzügyőrség országos elfogatóparancsot adott ki ellene. Katzenbach Görögországban próbált eltűnni, ahol labdarúgóként korábban profiként futballozott, ez idő alatt a családjával utcai telefonon keresztül kommunikált. Nem sokkal később az üzlettársai hazacsalták, ő viszont a 45. születésnapja után néhány nappal eltűnt. Holttestét is az ügy miatt most is rács mögött ülő H. Attila vadászbirtokától nem messze találták meg elásva, a maradványokat DNS alapján tudták azonosítani.

Katzenbach Imre labdarúgó pályafutása Az MTK csapatában mutatkozott be az élvonalban 1983. március 3-án a Nyíregyháza ellen, egy 1–1-es mérkőzésen. 1983 és 1990 között 150 élvonalbeli bajnokin szerepelt kék-fehér színekben és tíz gólt szerzett. Tagja volt az 1986–87-es idényben bajnokságot nyert csapatnak. 1990 és 1996 között Görögországban játszott. Az 1996–97-es idényben előbb ismét az MTK, majd a III. Kerületi TVE csapatában játszott.

Üzlettársai féltek, hogy a hatóságokhoz fordul

Miután 2009-ben Katzenbach nem tudott elszámolni fél milliárd forinttal, H. László és partnere attól tartottak, hogy a korábbi labdarúgó a hatóságokhoz fordul, mivel már nem akart a partnerük lenni a pénzmosásban. A vád szerint 2009 szeptemberében ezért megbízták H. Attilát, hogy ölje meg a korábbi labdarúgót. A férfi egy barátját kérte fel a gyilkosságra: 2009. szeptember 28-án Baranyajenőre, egy általa már korábban kiásott gödör közelébe vitte a focistát, ahol várta őket Curtis testvére, Sz. Lajos és L. István is, akik

az autóból kiszálló focistát olyan súlyosan bántalmazták, hogy Katzenbach Imre a helyszínen meghalt.

Curtis testvére, Sz. Lajos 27 évet kapott, míg két társa, L. István és H. László 25 év múlva szabadulhatnak leghamarabb feltételesen. A közismert rapper, Curtis testvére, Sz. Lajos azt állította, hogy nem ölt meg senkit és azt kérte a bíróságtól, hogy állítsák helyre a becsületét, valamint engedjék vissza a családjához.