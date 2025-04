Kiadták a figyelmeztetést: ha ilyen levelet kapsz, azonnal töröld!

A PDF-file-ok jellemzően egyébként olyan levelek mellékleteként érkeznek, amelyben arra figyelmeztetnek minket, hogy valamit rosszul csináltunk, hibát vétettünk az adóbevallásban, a hatóságok valami gyanúsat fedeztek fel a bevallásunkban. A hackerek Amerikában most épp mindent beleadnak, hiszen az április 15-ei határidő sürgeti őket is – utána már nem lesz olyan hatásos a módszerük. Ugyan konkrétan ilyen levelektől itthon nem kell tartanunk jelen pillanatban, azonban sajnos nagyon is valószínű, hogy ugyanez az átverés kis hazánkban is feltűnik majd a május 20. előtti időszakban.

Miért éppen PDF? A biztonságtechnikai szakértők szerint a különböző dokumentumoknak álcázott vírusok közül a PDF-file-nak látszók a legelterjedtebbek. Könnyen lehet, hogy mindez a file-méretre vezethető vissza, ha ugyanis egy egyszerű word gyanúsan nagy, az sokak figyelmét felkeltheti – ugyanakkor a PDF-dokumentumoknál nincs ilyen "figyelmeztető" méret. Meglepő, de a fertőzött programok, alkalmazások közt is előkelő helyen állnak a különféle PDF-olvasók (más dokumentumszerkesztőkkel, valamint például a QR-kód olvasó programokkal együtt).