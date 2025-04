„Egyedül vagyok, mint a kisujjam” – édesanyja halála óta nem találja a helyét az oxigénhiányosan született Márk

Horváth Márk oxigénhiányos állapotban született és kerekesszékben éli az életét. A 26 éves kiskunfélegyházai fiatalemberről már a születésénél is lemondtak az orvosok, de édesanyja nem törődött ebbe bele. Pokrócba csavarta, és hazavitte. Eta néni, az édesanyja volt az egyetlen akire számíthatott a nehéz sorsú fiatalember. Egy évvel ezelőtt azonban ő is örökre magára hagyta. Halála óta nem találja a helyét Márk, aki a betegsége után olyan kevés rokkantsági ellátást kap, hogy a gyógyszereire és az élelemre is szűkösen elég.

Édesanyja halála óta végképp magára maradt a kerekesszékes Horváth Márk Fotó: olvasói

Édesanyám több, mint egy éve halt meg. Akkor kezdődtek az igazán nagy gondok. Rokonok házában élek, de a vizet nem tudtam fizetni, így azt kikapcsolták. A villany is feltöltőkártyás, ezért csak akkor van áramom, ha tudok feltölteni rá pénzt.

– mondja elkeseredetten Horváth Márk, akinek az egyetlen bevétele a 80 ezer forintos járadék, amit fogyatékossága után kap.

Horváth Márk számára egy munkahely jelentené a kiutat

Minden hivatalos helyen jártam már, de sehol sem tudtak segíteni nekem. Nagyon szeretnék dolgozni, de az én állapotomban sehol sem alkalmaznak a környéken. Ha ez így folyatódik, akkor itt fogok megbolondulni. Több, mint egy éve itt ülök egy üres szobában, és az egyetlen szórakozásom egy rádió.

– sóhajt fel a fiatalember, aki a településen működő segítő központban tud fürdeni és mosni.

A baj, hogy a központ nagyon messze van tőle. A rossz kerekesszékemmel az út nagyon megterhelő. Egy óra az út oda, és még egy óra, mire hazaérek. Ezért csak ritkán tudok menni oda is.

– folytatja Márk, aki úgy gondolja, hogy kilátástalan helyzetéből egy munkahely jelentené a kiutat. A fiatalember hajlandó lenne akár az ország másik felébe is elmenni dolgozni, ha a szállását biztosítanák.

Horváth Márk az emberek segítségében bízhat, mert úgy érzi egyedül nem tud kilábalni nehéz helyzetéből. Az utolsó reménysugár számára az maradt, hogy ha valaki felfigyel a nehéz helyzetére és segítő jobbot nyújt neki.