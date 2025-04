Azt hitték, hogy csak hisztizik - halálra éheztették lányukat a nyírbátori szülők

A gyanú szerint halálra éheztette lányukat egy nyírbátori házaspár, akik a Tényeknek azt mondták, hogy nem gondolták, hogy a lányuk beteg. Azt hitték, csak hisztizik és ezért nem akar felkelni az ágyból.

Halálra éheztette és nem gondozta lányát egy idős házaspár Nyírbátorban. Az idős férfi háziőrizetben van Fotó: Tények.hu

Esküszöm az élő Istenre, ártatlan vagyok

- ezt mondta Tényeknek az idős közel 70 éves férfi, aki a gyanú szerint a feleségével együtt nem gondozta és nem etette 39 éves mozgáskorlátozott lányukat, aki a felfekvések okozta sokkban végül meghalt nyírbátori otthonukban.

A vád szerint halálra éheztették lányukat

A vád szerint a nő az ágyából sem tudott felkelni, így az alapvető szükségleteit sem tudta kielégíteni. A szülök nem gondozták és nem táplálták. A szülők a nő felfekvéseit csak hintőporral kezelték, azzal orvoshoz sem vitték, és mentőt és orvosi segítséget sem hívtak hozzá. A nő a halála előtt 33 kilóra fogyott. A szülők azt mondták a Tényeknek, hogy nem gondolták, hogy a lányuk nagy bajban van, őket már csak a halála sokkolta.

Mi már csak azt vettük észre, hogy hajnali két órakor meghalt, ekkor az orvosi ügyeletet értesítettük. Utána jöttek a nyomozók, a mentők és a rendőrök

- mondta el a Tényeknek a halott lány apja.

A szülőket különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják, és akár életfogytiglani fegyházat is kaphatnak Fotó: Tények.hu

A szülők szerint Beáta 95 dekával született, sokáig járták vele az orvosokat, mert az egyik lába rövidebb volt. Ezért nehezen tudott járni. A szülők szerint a baj halála előtt két héttel történt.

Annyit tudunk, hogy valami különleges betegsége volt az agyában. Már nem bírtunk vele a végén, ütötte vágta az anyját

- nyilatkozta a Tényeknek az apa, aki hozzátette, hogy az anyja ennek ellenére nagyon szerette a lányát, és nagyon hiányzik nekik. A szülők elmondása szerint a lányuk korábban aktív életet élt, még jogosítványa is volt, az utóbbi időben azonban nem akart felkelni az ágyból, ők azonban nem gondolták, hogy beteg. Azt gondolták, hogy a nő csak hisztizik. A szülőket különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják, és akár életfogytiglani fegyházat is kaphatnak. A tárgyalásig bűnügyi felügyelet alatt állnak, és az otthonukat is csak különös engedéllyel hagyhatják el.