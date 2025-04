Szörnyű tragédia: a kocsiban felejtette begyógyszerezve 3 éves kisfiát az édesanya

2025. április 25-én a brazíliai Videira városában egy hároméves kisfiú, Miguel Antunes Versari tragikusan életét vesztette, miután tíz órán keresztül egy felforrósodott autóban maradt felügyelet nélkül. A rendőrségi közlés szerint a gyermek nevelőanyja előzőleg gyógyszert adott a fiúnak influenzaszerű tünetei miatt, így Miguel csendesebb volt a megszokottnál, és elaludt a piros Chrysler hátsó ülésén.

A rendőrségi közlés szerint a gyermek nevelőanyja előzőleg gyógyszert adott a fiúnak Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

A nő reggel 7 óra körül először a kórházban dolgozó partnerét vitte munkába, majd hazatért, miközben Miguel továbbra is aludt az autóban. Az anya nem vette észre, hogy a gyermek a járműben maradt, és bement a házba. A nap folyamán a külső hőmérséklet körülbelül 31°C volt, a parkoló jármű belső tere pedig akár 57°C-ra is felmelegedhetett a Mirror szerint. Délután 5 óra körül, amikor a nő elindult, hogy felvegye Miguel-t az óvodából, akkor vette észre a gyermeket a hátsó ülésen, élettelen állapotban. Azonnal értesítették a hatóságokat, akik megkezdték a vizsgálatot. A helyi rendőrség nyomozást indított a gyanús haláleset ügyében. A gyermek halálának pontos okát a boncolás fogja megállapítani. A nyomozók kamerafelvételeket is elemeznek a környékről.

A rendőrség másnap közölte, hogy a nő vallomása szerint Miguel nem volt aktív aznap reggel, a gyógyszer hatására aludt, és a nő nem vette észre, hogy a járműben maradt. A hatóságok még nem hozták nyilvánosságra, hogy a nevelőanya ellen indul-e büntetőeljárás.